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Tohle nikdy neohřívejte v mikrovlnce. Vypadá to neškodně, ale odborníci před tím varují

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Mikrovlnka zachránila nejeden hlad. Šup s talířem dovnitř, pár otáček a jídlo je teplé. U některých zbytků z ledničky se ale tahle rychlost může vymstít. A viník většinou nesedí tam,...
Tohle nikdy neohřívejte v mikrovlnce. Vypadá to neškodně, ale odborníci před tím varují

Tohle nikdy neohřívejte v mikrovlnce. Vypadá to neškodně, ale odborníci před tím varují

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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