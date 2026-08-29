Tohle nikdy neohřívejte v mikrovlnce. Vypadá to neškodně, ale odborníci před tím varují

Mikrovlnka zachránila nejeden hlad. Šup s talířem dovnitř, pár otáček a jídlo je teplé. U některých zbytků z ledničky se ale tahle rychlost může vymstít. A viník většinou nesedí tam, kde byste ho čekali.
Za většinou potíží stojí špatné skladování
Většina otrav z ohřátého jídla má původ v tom, co se s jídlem dělo dávno před zapnutím mikrovlnky. Když uvařený pokrm zůstane hodiny stát v teple pokoje, bakterie se v něm množí a některé stihnou vytvořit toxiny. Řada těchto látek snese i vysokou teplotu, takže je pozdější ohřev nezničí.
O bezpečnosti ohřátého jídla rozhoduje hlavně to, jak rychle zbytky po vaření zamíří do lednice. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Mikrovlnka k tomu hřeje nerovnoměrně, takže se kraje porce rozpálí dřív, než teplo vůbec dorazí do jejího středu. A právě ve vlažném jádru mají bakterie klid. Jedno pravidlo to řeší za všechna jídla naráz: zbytky ukliďte během dvou hodin do lednice a ohřívejte je jen jednou.
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Jednotlivé potraviny k tomu ale přidávají svá vlastní specifika, která shrnuje následující přehled:
Potravina Hlavní riziko Bezpečný postup Rýže tepelně odolný toxin bakterie Bacillus cereus po dlouhém stydnutí rychle zchladit, dát do lednice a spotřebovat do tří až čtyř dnů Špenát, řepa a celer z dusičnanů mohou vznikat dusitany a nitrosaminy prohřát pomalu a šetrně, nejlépe na pánvi Kuře a velké kusy masa salmonela přežívá ve vlažném středu nakrájet na menší kousky a prohřát, v jádru kolem 75 °C Vejce ve skořápce pára uvnitř vytvoří tlak a vejce vybuchne v mikrovlnce neohřívat Oleje a máslo rychle se přehřejí, začnou kouřit a mohou se vznítit v mikrovlnce neohřívat Chilli papričky kapsaicin se odpaří a dráždí oči a krk prohřívat pod pokličkou na sporáku Párky a uzeniny vznik oxidačních produktů cholesterolu prohřát v troše vody na sporáku Pečené brambory v alobalu bez přístupu vzduchu může vzniknout botulotoxin skladovat v lednici bez obalu a prohřát v troubě Rýže vypadá nevinně, a přesto vede seznam
Uvařená rýže je učebnicový příklad. Přirozeně nese spory bakterie Bacillus cereus, kterým var neublíží. Pokud rýže po uvaření dlouho stydne na lince, spory se probudí a bakterie začnou tvořit tepelně odolný toxin. Ten pak nepoznáte čichem ani okem, protože rýže vypadá i voní úplně obyčejně.
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Férové je ale říct, na čem riziko stojí: rozhoduje hlavně to, jak se s rýží zachází mezi vařením a dalším jídlem. Když ji rychle zchladíte, uložíte do lednice a spotřebujete do tří až čtyř dnů, ohřátá porce vám zpravidla neuškodí. U jídla pro malé děti a seniory buďte přísnější a vždy ohřejte jen tolik, kolik hned sníte, a to pořádně horké.
Špenát, řepa a celer: hlídejte dusičnany
Listová zelenina, červená řepa nebo celer obsahují hodně dusičnanů. Zdravý dospělý organismus běžnou dávku dusičnanů bez potíží zpracuje, takže samotná zelenina nevadí. Problém přichází, když uvařená porce dlouho stojí v teple nebo ji přepálíte na plný výkon.
Z dusičnanů pak vznikají dusitany a v dalším kroku nitrosaminy, které výzkum spojuje s možným vznikem nádorů. V praxi to ale znamená málo: když zbylý špenát včas uklidíte do lednice a druhý den ho jen pozvolna prohřejete, vážnější ohrožení vám nehrozí. Opatrnější buďte hlavně u jídla pro kojence, pro které jsou dusitany citlivější téma. Když váháte, prohřejte zeleninu radši šetrně na pánvi.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle suroviny do těsta a záviny zůstanou křehké i třetí den Kuře a velké kusy masa se uprostřed neprohřejí
U masa se nerovnoměrný ohřev projeví naplno. Celé kuře nebo silný plátek zůstanou uvnitř vlažné, i když jsou okraje horké. A jestli se do masa kvůli špatnému uskladnění dostala salmonela, vlažný střed jí náramně vyhovuje a ohřev ji odtud nevyžene.
Aby bylo maso opravdu bezpečné, mělo by se uvnitř prohřát zhruba na 75 °C. Při nižší teplotě mají bakterie stále navrch. Pokud kuře v mikrovlnce prohříváte, radši ho rozkrájejte na menší díly. A když si nejste jistí stářím masa ani tím, jak dobře bylo v lednici přikryté, radši ho bez váhání vyhoďte.
Vejce, oleje a pálivé papričky: tady jde o bezpečnost
Některé potraviny dokážou v mikrovlnce nadělat rovnou úraz. Celé vejce ve skořápce se uvnitř promění v tlakovou nálož, protože pára nemá kudy ven, a klidně vybuchne až ve chvíli, kdy ho vezmete z trouby.
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Čisté oleje a máslo se zase přehřejí tak rychle, že začnou kouřit a mohou se vznítit. Vlastní kapitolou jsou chilli papričky. Kapsaicin, který jim dává pálivost, se v uzavřené troubě uvolní do vzduchu, a jakmile otevřete dvířka, vyšlehne vám do očí a krku jako dávka pepřového spreje. Pálivá jídla proto prohřívejte radši pod pokličkou na sporáku.
Párky a uzeniny opakovaný ohřev nemají rády
U zpracovaného masa se řeší úplně jiná potíž. Když párky, klobásy nebo salám ohříváte v mikrovlnce, podporujete v nich vznik takzvaných oxidačních produktů cholesterolu. Odborné studie je dávají do souvislosti s onemocněním srdce a cév.
Uzeniny proto prohřejte v troše vody na sporáku. Pozor si dejte i na pečené brambory, které zůstaly v alobalu. Když k nim nemá přístup vzduch a brambory dlouho postojí v teple, může se v nich vytvořit botulotoxin, mimořádně silný přírodní jed, na který opětovný ohřev nestačí. Uvařené brambory proto rozbalte z alobalu a nechte je vychladnout v lednici volně, bez obalu; při dalším jídle po nich sáhněte spíš do trouby.
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Zdroje: https://www.denik.cz/gastronomie/mikrovlnka-nevhodna-potravina.html, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/zakazane-potraviny-mikrovlnka-rizika-ohrev-jidla, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/parky-v-mikorvlnce-20220402.html, https://www.vlasta.cz/zdravi/potraviny-ktere-znova-neohrivat-mikrovlnka/, https://www.jimejinak.cz/bakterie-v-ohrivane-ryzi-opravdu-je-tak-nebezpecna/, https://www.kondice.cz/hubnuti-a-strava/mikrovlnka-bakterie-otrava-jidlem/