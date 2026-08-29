Tenhle zbytek nikdy nelijte do dřezu. Většina Čechů to dělá roky a netuší, co tím způsobuje

Po smažení řízků nebo bramboráků zůstane v pánvi kalužina rozpáleného oleje a spousta lidí ji jednoduše spláchne horkou vodou do dřezu. Vypadá to jako neškodná drobnost, kterou děláme skoro automaticky. Potíž je v tom, že tuk z potrubí nikam nezmizí. To, co se s ním děje dál, dokáže pořádně provětrat peněženku i zavařit celé kanalizační sítě.
Horká voda tuk nespláchne, jen odsune problém dál
Rozpálený olej vypadá v pánvi jako tekutina, která hladce steče do odpadu. V trubkách ale rychle chladne a mění se zpět v mazlavou hmotu. Ta se přichytí na stěny potrubí a postupně na sebe váže všechno, co kolem propluje. Nalepí se na ni zbytky jídla, vlákna z utěrek i vlhčené ubrousky. Z tenkého povlaku se během týdnů stane pevná zátka, přes kterou voda protéká čím dál hůř.
Nepomůže ani proud horké vody nebo pořádná dávka saponátu. Voda se v potrubí vzápětí ochladí a tuk se vysráží o kus dál, kde ho už nevidíte. Problém jste tím odsunuli o pár metrů, ovšem nezbavili se ho.
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První, kdo špatné vylévání oleje pocítí, bývá sama domácnost. Nejnáchylnější jsou starší litinové trubky, které se zanesou opravdu snadno. Když se odpad ucpe úplně, špinavá voda nemá kam odtéct a dokáže vytopit koupelnu i celý byt.
Účet za takovou nehodu není malý. Vyčištění ucpané přípojky se běžně pohybuje v řádu tisíců korun a u složitějších případů přeleze i deset tisíc. Náklady na opravu přitom nese majitel kanalizační přípojky, tedy vy. Pár ušetřených vteřin u dřezu se tak může prodražit mnohem víc než celoroční nákup nového oleje.
V kanalizaci narůstají tukové kry
Co se nezachytí ve vaší přípojce, putuje do městské kanalizace, a tam se problém jen násobí. Velká část vylitého tuku uvízne v potrubí a postupně se spojuje do tuhých nánosů, kterým se přezdívá tukové kry. V extrémních případech narostou do obřích rozměrů, začnou vážit i mnoho tun a ucpou stoku úplně, jak se opakovaně stalo třeba v londýnské kanalizaci.
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Mastnota škodí i tam, kde odpadní voda končí. O rozklad nečistot se v čistírnách starají drobné bakterie a právě na tuk jsou hodně citlivé. Když ho připluje moc, celý proces se rozhodí. Někde se začne tvořit pěna, jinde voda zahnívá a na odtoku pak zůstává hůř vyčištěná voda. Rozkládající se tuky navíc uvolňují mastné kyseliny, které nahlodávají stěny potrubí, a ucpaná čerpadla musí někdo nákladně opravit. Všechny tyhle výdaje se nakonec rozpustí do ceny, kterou za odvádění a čištění odpadní vody platíme všichni.
Většina lidí ví, jak na to. Málokdo to dělá
A přesně tady je paradox, na který naráží i titulek. Problém nedělá neznalost. Podle průzkumu Pražských vodovodů a kanalizací mezi obyvateli hlavního města čtyři z pěti lidí vědí, jak se má použitý olej správně likvidovat. Reálně tak ale postupuje jen zhruba třetina z nich.
Zbytek volí některou z cest, které kanalizaci škodí. Část oleje míří rovnou do dřezu, další do záchodu a někteří ho sice slijí do lahve, jenže ji pak hodí do popelnice na směsný odpad místo do tříděného sběru. Velkou brzdou je dostupnost. Speciálních nádob na olej je pořád málo a málokomu se chce kvůli jedné lahvi jezdit přes celé město do sběrného dvora.
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Řešení je přitom snadné a zabere pár vteřin:
Použitý olej nechte v pánvi vychladnout. Slijte ho do uzavíratelné plastové lahve, ideálně od nápojů; skleněná se nehodí, protože může prasknout. Naplněnou lahev odneste do speciálního kontejneru na jedlé oleje, jaký bývá u sběrných míst, poblíž některých obchodů nebo ve sběrných dvorech.
Malý mastný zbytek z pánve nebo hrnce stačí vytřít papírovou utěrkou a hodit do směsného odpadu. Kdo má zahradu a kompost, může olej nechat vsáknout do savého materiálu, jako jsou piliny, karton nebo papírová utěrka, a teprve ten pak zkompostovat. Sbírat olej doma navíc dává smysl i proto, že obce mají už od roku 2020 povinnost jeho oddělený sběr lidem umožnit, takže míst, kam ho odevzdat, postupně přibývá.
Vychladlý olej stačí slít do uzavíratelné plastové lahve a odnést do kontejneru na jedlé oleje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A ještě jeden důvod navíc. Vytříděný olej se neztratí. Po zpracování se z něj stává cenná surovina pro energetiku a přidává se třeba do biopaliv, která pohánějí auta i letadla. Z mastného odpadu, který by jinak ucpával trubky, tak nakonec vznikne pohonná hmota.
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Zdroje: https://www.obnovitelne.cz/clanek/2254/prazska-zahada-obyvatele-vedi-ze-pouzity-olej-nepatri-do-drezu-ale-stejne-ho-tam-vylevaji, https://www.trafinoil.cz/blog/co-zpusobi-rostlinny-olej-nebo-tuky-v-kanalizaci-podivejte-se-na-video-primo-z-kanalizace/, https://www.komunalniekologie.cz/info/kanalizace-neni-cerna-dira-olej-nepatri-do-drezu-ani-toalety, https://www.veronica.cz/otazky?i=413, https://www.pvk.cz/vse-o-vode/odpadni-voda/co-nepatri-do-kanalizace/