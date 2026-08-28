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Saláty, kterým nevadí chlad. Některé zvládnou první mrazíky

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Pokud máte spojeno pěstování salátů s jarem, tak věřte, že jsou určité druhy, kterým nevadí chlad a lze je nyní úspěšně pěstovat. Pojďme si představit vhodné více i méně znám druhy.
Saláty, kterým nevadí chlad. Některé zvládnou první mrazíky

Saláty, kterým nevadí chlad. Některé zvládnou první mrazíky

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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