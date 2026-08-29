Ani máslo, ani margarín. Cukráři pečou bábovku s tímhle tukem, po kterém nevyschne ani za 3 dny

Upečete v neděli krásnou bábovku a v úterý z ní zůstane tvrdý, suchý kus, který se při krájení drobí a v puse jde ztěžka polknout. Většina domácích pekařů přitom sází na máslo, protože zní jako záruka kvality. Zkušení cukráři ale vědí, že klíč k moučníku, který zůstane vláčný i po pár dnech, leží v jedné docela obyčejné surovině. S máslem ani margarínem přitom nemá nic společného.
Proč máslo ani margarín vláčnost neudrží
Čerstvě z trouby má máslová bábovka plnou chuť a příjemně jemnou střídku. Máslo má ale jednu nevýhodu, která se projeví až s odstupem. Je to tuhý tuk, takže po vychladnutí znovu ztuhne a bábovka s ním rychleji vysychá. Nejvíc to poznáte druhý a třetí den, kdy se z nadýchaného moučníku stává něco, co musíte zapíjet čajem.
Margarín na tom není o moc lépe. Taky patří mezi tuhé tuky a po zchladnutí tuhne podobně jako máslo. Navíc často obsahuje víc vody a méně tuku, což struktuře sladkého pečiva spíš uškodí. Ani jedna z těchto dvou klasik proto při pečení nedokáže udržet vlhkost tam, kde ji chcete mít.
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Surovina, na kterou spoléhají profíci, je docela obyčejný rostlinný olej. I po vychladnutí zůstává tekutý, drží v těstě vláhu a bábovku udrží měkkou a svěží klidně několik dní. Zatímco máslový moučník se druhý den suší, ten olejový bývá s odstupem času někdy dokonce ještě vláčnější.
Za tím rozdílem stojí voda. Olej je čistý stoprocentní tuk, kdežto v másle zabere necelou pětinu hmoty voda spolu s mléčnou sušinou. Právě ta se při pečení odpaří a moučník pak snáz vyprahne. Olej do těsta žádnou vodu nepřinese, jen samotný tuk, který ho obalí a dlouho drží vláčný.
Rozdíly mezi třemi tuky přehledně shrnuje následující tabulka:
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Tuk Skupenství po vychladnutí Obsah tuku a vody Vliv na vláčnost bábovky Máslo Tuhý tuk, po vychladnutí znovu ztuhne Necelých 82 % tuku, zbytek voda a mléčná sušina Bábovka rychleji vysychá, nejvíc druhý a třetí den Margarín Tuhý tuk, po zchladnutí tuhne podobně jako máslo Často víc vody a méně tuku Struktuře sladkého pečiva spíš uškodí Rostlinný olej Zůstává tekutý i po vychladnutí Stoprocentní tuk, žádná voda Drží bábovku vláčnou několik dní, s odstupem někdy ještě vláčnější Který olej do bábovky patří
Ne každý olej se ale hodí. Vyberte tuk, který sám o sobě skoro necítíte, nejlíp slunečnicový nebo řepkový. V těstě se chuťově neprosadí, takže když do bábovky přijde lžíce kakaa, hrst ořechů nebo kousek citronové kůry, jejich vůně zůstane čitelná. Extra panenský olivový olej si naopak nechte na saláty, protože jeho výrazná chuť by sladkou bábovku přebila.
Do sladké bábovky se hodí olej neutrální chuti, nejčastěji slunečnicový nebo řepkový. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pokud chcete vyzkoušený máslový recept jen předělat na olejový, nemusíte řešit složité přepočty. Vzhledem k tomu, že olej je koncentrovanější tuk, stačí ho dát o něco méně, zhruba tři čtvrtiny množství, které recept uvádí u másla. Příprava je s olejem navíc svižnější, protože ho na rozdíl od másla nemusíte nejdřív roztápět.
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Olej odvede největší kus práce, ale rád si vezme parťáky. Vláčnost umí podržet i kysané mléčné suroviny. Osvědčí se lžíce zakysané smetany, plnotučný tvaroh nebo hustý bílý jogurt, podobně zafunguje i kefír. Mléčná bílkovina drží střídku déle svěží a dodá jí plnější chuť. Svou roli sehraje také šťavnaté ovoce a zelenina najemno nastrouhané do těsta, třeba dýně, prohnětený přezrálý banán nebo lžíce jablečného pyré.
Poslední kus úspěchu má na svědomí samotné pečení. Když troubu přetopíte, bábovka ztvrdne po krajích a vyprahne i uvnitř, proto ji pečte pomaleji a na mírnější teplotu. A když ji vytáhnete z trouby, nechte ji chvíli odpočinout, než ji vyklopíte. I tak jednoduchý moučník pak vydrží chutnat jako čerstvý mnohem déle.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/sucha-babovka/, https://www.toprecepty.cz/clanky/10245-tajemstvi-vlacne-babovky-spravne-ingredience-jsou-klicem-k-nadychanemu-a-jemnemu-moucniku/, https://www.ferwer.cz/blog/olejova-babovka, https://m.pikant.cz/tipy-triky/994-maslo-nebo-margarin-aneb-co-je-lepsi-na-peceni-a-v-jakem-pomeru-lze-maslo-nahradit-olejem.html, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-dosahnout-vlacne-babovky-s-temito-surovinami-uz-nikdy-nebude-sucha-dusiva