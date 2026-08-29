Zabodněte šroubovák do země a za 3 sekundy víte, jestli záhon potřebuje vodu. Většina zahrádkářů zalévá naslepo a přichází o úrodu

Včasná a správná zálivka je pro každého zahradníka jednou z nejdůležitějších součástí úspěšné péče o rostliny. To platí zejména v případě, že chcete
sklízet bohatou úrodu zeleniny či ovoce. Ne všichni zahrádkáři však vědí, kdy a jak moc mají své rostliny zalévat, ať už se jedná o okurky, rajčata, cibuli, česnek nebo jinou zeleninu. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak zjistit úroveň vlhkosti půdy – a to za pomoci obyčejného šroubováku. Jednoduchý trik se šroubovákem.
Jak jistě víte, půda musí být přiměřeně vlhká, aby rostliny dobře prospívaly a správně se vyvíjely. Bez dostatečné vlhkosti nebude oblíbená zelenina a
ovoce ve vašich zahradách a v sadech růst tak, jak byste nejspíš očekávali. Proto je včasná zálivka nezbytná. Určit, kdy je třeba zalévat, lze pomocí běžného domácího nářadí: šroubováku. Ano, potřebujete pouze obyčejný šroubovák, křížový nebo plochý – na typu nezáleží. Rozhodující je, aby byl dostatečně dlouhý. Chcete-li zjistit úroveň vlhkosti půdy, jednoduše zatlačte šroubovák do země, aniž byste použili příliš velkou sílu.
Pokud šroubovák snadno pronikne do půdy do hloubky 15 až 18 cm znamená to, že půda je dostatečně vlhká a další zalévání není v tuto chvíli nutné. Pokud však šroubovák proniká do půdy s odporem a nedostane se tak hluboko (méně než 15 až 18 centimetrů), je zalévání více nutné. Tento
test se šroubovákem představuje snadný a rychlý způsob, jak zjistit, zda vaše rostliny potřebují právě teď zalít. Funguje jak na zahradě, tak na trávníku, takže je použitelnou metodou pro péči o různé druhy rostlin. Jak na správnou zálivku zahrady
Pamatujte, že většinu rostlin je nejlépe zalévat brzy ráno nebo večer – naopak poledne je pro tuto činnosti opravdu tou nejhorší dobou. Kromě toho je důležité zalévat samotnou půdu, nikoliv listy rostliny. Zalévání přímo listů
během horkého počasí může snadno vést k jejich spálení. A pokud to jen trochu jde, pak zalévejte své rostliny méně často, ale o to důkladněji. Tento přístup je mnohem lepší než časté, ale nedostatečné zalévání. Existují však výjimky, pro které toto pravidlo neplatí – například okurky potřebují zalévat konstantě, jinak nepříjemně zhořknou. Zdroj fotografie: Freepik Čím mulčovat záhony zeleniny
S udržením vlhkosti vám může pomoci ten správný mulč. U zeleninových záhonů však musíte zvolit ten správný mulč, který rostlinám nijak neuškodí. Skvělé je například seno nebo sláma. Jde totiž o perfektní přírodní mulče, které pomáhají
udržovat vlhkost a chrání kořeny rostlin před nadměrným vysycháním. Slámu lze aplikovat kolem rostlin nebo ji můžete rozdrtit a vytvořit z ní tenkou vrstvu mulče na celém záhonu. A vyzkoušet můžete i samozalévač rostlin: jednoduchý zavlažovací systém z PET lahví.
Skvělé je také listí. Jednoduše ponechte spadané listí pod stromy a keři a poté je použijte jako mulč na záhonech. Listí se rozloží a dodává půdě organický materiál. Při mulčování je ovšem vždy důležité udržovat mulčovací vrstvu kolem rostlin
dostatečně tlustou (obvykle 5 až 10 cm) a pravidelně ji doplňovat. Pamatujte také, že některé druhy zeleniny mohou preferovat specifické druhy mulče, například melounům a dýním se nejlépe daří na slámě. Proto je vhodné přizpůsobit výběr mulče druhu zeleniny, kterou pěstujete.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři