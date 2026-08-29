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Zabodněte šroubovák do země a za 3 sekundy víte, jestli záhon potřebuje vodu. Většina zahrádkářů zalévá naslepo a přichází o úrodu

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Aby vaše zahrada netrpěla suchem ani v nejmenším, vezměte si při péči o ni k ruce šroubovák. Pomůže vám zjistit stav závlahy záhonů.
Pokud vaše cukety neplodí tak, jak byste si představovali, pak zrevidujte své zahrádkářské postupy

Pokud vaše cukety neplodí tak, jak byste si představovali, pak zrevidujte své zahrádkářské postupy

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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