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Ani paprika, ani protlak. Guláš dostane sytě červenou barvu díky 1 surovině, kterou Maďaři přidávají odjakživa

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Sytá, tmavě červená barva prozradí poctivý guláš dřív, než ho vůbec ochutnáte. Většina domácích kuchařů si myslí, že za ni může hlavně mletá paprika, a když se barva nedostaví, sáhne...
Ani paprika, ani protlak. Guláš dostane sytě červenou barvu díky 1 surovině, kterou Maďaři přidávají odjakživa

Ani paprika, ani protlak. Guláš dostane sytě červenou barvu díky 1 surovině, kterou Maďaři přidávají odjakživa

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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