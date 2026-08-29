Ani paprika, ani protlak. Guláš dostane sytě červenou barvu díky 1 surovině, kterou Maďaři přidávají odjakživa

Sytá, tmavě červená barva prozradí poctivý guláš dřív, než ho vůbec ochutnáte. Většina domácích kuchařů si myslí, že za ni může hlavně mletá paprika, a když se barva nedostaví, sáhne pro jistotu ještě po lžíci rajčatového protlaku. Jenže Maďaři, od kterých guláš pochází, staví jeho barvu úplně jinde. A rozhoduje se o ní hned na začátku vaření, dávno předtím, než dojde na koření.
Proč paprika s protlakem barvu samy neudělají
Že paprika k barvě i chuti něčím přispěje, o tom žádná. Zrádná je ale její přecitlivělost na horko. Když skončí na silně rozehřátém sádle, během pár vteřin ztratí aroma a zhořkne tak, že tím dokáže srazit chuť celého jídla. Do guláše se proto dává jen na okamžik a s rozmyslem, a hlubokou barvu tak sama nikdy neudělá.
Rajčatový protlak zase bývá nouzová záchrana ve chvíli, kdy guláš vypadá bledě. Trochu ho probarví a zahustí, jenže funguje hlavně jako rychlá záplata. Když stojí guláš pouze na paprice a lžíci protlaku, barva zůstane placatá a jakoby naředěná. Ta sytá, skoro až tmavá červeň se rodí jinde.
Přečtěte si také: Češi končí se slunečnicovým olejem. Nahrazují ho touto 1 vychytávkou, na které jde smažit úplně všechno Základ barvy vzniká v cibuli
Tou surovinou je obyčejná cibule. Zní to nenápadně, ale právě to, jak ji na začátku připravíte, rozhodne o barvě hotového jídla víc než všechno koření dohromady. Čím poctivěji cibuli osmahnete, dozlatova až dotmava, tím tmavší a sytější odstín guláš získá. Pokud ji na dně hrnce jen zpotíte a spěcháte dál, výsledek zůstane bledý, ať už pak přisypete papriky, kolik chcete.
Maďaři to vědí odjakživa. Guláš vznikl u pastevců dobytka, kteří ho vařili v kotli nad otevřeným ohněm, a cibule k němu patřila od úplného začátku stejně samozřejmě jako maso. Je to tedy poctivý základ starý stovky let, jen ho dnes doma často odbýváme, protože spěcháme.
Kolik cibule a jak dlouho ji smažit
Množství cibule bývá první překvapení. Do pořádného guláše jí patří skoro tolik co masa, klidně kilo cibule na kilo hovězího. Někdo dává o něco méně, aby guláš nebyl příliš nasládlý, ale vždycky jde o pořádnou hromadu. Rozvařená cibule navíc omáčku sama zahustí, takže se obejdete i bez mouky.
Přečtěte si také: Babiččin trik na zelňačku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude kyselá
Zásadní je čas. Než cibule získá tmavohnědou barvu, potřebuje na mírném plameni a v dostatku tuku, nejlépe sádla, klidně půl hodiny, u většího množství i tři čtvrtě hodiny. V tu chvíli musíte u sporáku zůstat, cibuli hlídat a pravidelně promíchávat. Spálit se totiž nesmí, jinak celý guláš zhořkne a odvedenou práci si zkazíte.
Cibuli na guláš nesmíte uspěchat ani spálit, u sporáku ji čeká dlouhé míchání na mírném plameni. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Papriku přidejte až nakonec, ať barvu neztratíte
Teprve když máte tmavý cibulový základ a na něm opečené maso, přichází na řadu paprika. Klíčové je pořadí:
stáhnout plamen pod hrncem, nebo hrnec na moment úplně odstavit, papriku zamíchat rovnou do horkého základu, bez čekání ji podlít trochou vody nebo vývaru. Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle suroviny do těsta a záviny zůstanou křehké i třetí den
Dostane se tak pod hladinu dřív, než ji stihne chytit tuk, takže guláši dodá červený nádech a nezhořkne.
Vyplatí se sáhnout po kvalitní sladké maďarské paprice, třeba té ze Szegedu. Má sytější barvu i vůni než laciné mleté papriky z regálu a v hotovém guláši je to znát. Někdo si spolu s masem přihodí ještě lžíci protlaku nebo maďarské paprikové pasty, ale to už je spíš dolaďování chuti.
Trpělivost udělá zbytek
Poslední díl skládačky je pomalé dušení. Guláš se má vařit dlouho a líně na mírném plameni, u hovězího klidně dvě až čtyři hodiny, dokud maso nezměkne a cibule se úplně nerozvaří do husté šťávy. Právě během toho se barva ještě prohloubí a jednotlivé chutě se propojí.
Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani mouka. Karbanátky se nikdy nerozpadnou díky 1 věci, kterou většina lidí vyhazuje
A jestli vydržíte, nechte hrnec odpočinout do druhého dne. Přes noc se všechno prováže a guláš je pak tmavší, hustší a chutná plněji. O sytou tmavě červenou barvu se tak nakonec postará cibule, čas a trpělivost.
Zdroje: https://www.invia.cz/blog/recept-jak-pripravit-tradicni-madarsky-gulas/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-na-cibulovy-zaklad-pro-dokonaly-gulas, https://www.nejrecept.cz/tip/zhorkl-vam-gulas-tohle-jsou-4-nejcastejsi-duvody-proc-se-to-deje-r11208, https://www.madarske-delikatesy.cz/zajimavosti/magyar-gulyas–aneb-historie-madarskeho-narodniho-pokrmu/, https://www.toprecepty.cz/clanky/5651-jak-na-ten-nejlepsi-hospodsky-gulas-zasadni-je-spravny-pomer-cibule-a-masa-a-taky-pouziti-jedne-tajne-prisady/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-pripravit-hodne-tmavy-gulas-rady-a-tipy/