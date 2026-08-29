Fury a Joshua? Jiná liga. Legenda tvrdí, že jednadvacetiletý Itauma je milionkrát lepší

Kvůli zákazu zmešká hlavní tahák. Mike Tyson přiznal, že duel Furyho s Joshuou neuvidí
- Itauma je ve 21 letech neporažený ve 14 profesionálních zápasech a proti Hrgovićovi zaútočí na volný titul IBF.
- Hamed tvrdí, že je mladý Brit milionkrát lepší než Fury a Joshua a ani jeden by s ním nechtěl boxovat.
- Pokud Itauma zvítězí, stane se po Mikeu Tysonovi druhým nejmladším mistrem světa těžké váhy v historii.
Moses Itauma ještě titul mistra světa nemá, Prince Naseem Hamed už mu ale pomalu hledá místo v boxerské historii. Bývalý šampion pérové váhy před sobotním duelem v londýnské O2 Areně nešetřil superlativy...
"Moses je na úplně jiné úrovni než třeba Tyson Fury a Tyson by to řekl sám. Tyson by s Mosesem nechtěl bojovat a Joshua také ne. Kdyby do toho šli, řekl bych, že jsou velmi stateční," překvapil Hamed pro BBC Sport.
Jednadvacetiletý Itauma zatím mezi profesionály vyhrál všech 14 zápasů a proti Filipu Hrgovićovi bude usilovat o volný pás IBF. V případě vítězství by se stal druhým nejmladším mistrem světa těžké váhy historie. Mladší byl při zisku titulu pouze Mike Tyson.
Itauma by navíc získal první světový titul už v patnáctém profesionálním zápase. Anthony Joshua na něj dosáhl o jeden duel později.
Hamed přitom úspěchy obou britských hvězd nezpochybňuje. Fury během kariéry prohrál pouze dvakrát, v obou případech s Oleksandrem Usykem, zatímco Joshua má ve 34 profesionálních zápasech čtyři porážky.
"Myslím, že Tyson Fury byl pro britský box úžasný. To, čeho dosáhl, co do boxu přinesl a jak výraznou byl osobností. Joshua na začátku kariéry odvedl fantastickou práci, když získal titul mistra světa a stal se ambasadorem britského boxu. Nemůžu je ale s Mosesem srovnávat. Je milionkrát lepší než oni," přednesl Hamed.
Hrgović jako test? Hamed čeká jeden z nejsnazších večerů Itaumy
Hamed dobře ví, jak chutná velký titul v mladém věku. V roce 1995 porazil Steva Robinsona a ve 21 letech a 230 dnech se stal nejmladším britským mistrem světa. Itauma by jeho zápis v případě sobotního triumfu minul o pouhých 14 dní.
"Vyhrát amatérský národní titul v jedenácti letech a potom mít celou amatérskou kariéru v hlavě, že se v jednadvaceti stanu mistrem světa, já jsem si to vizualizoval. Myslím, že Moses to má velmi podobně. Jsem si naprosto jistý, že Moses bude mistrem světa v těžké váze. A jsem si naprosto jistý, že ten pás bude obhajovat tak dlouho, jak bude chtít," řekl Hamed.
Hrgović přitom na papíře rozhodně není snadným soupeřem. Čtyřiatřicetiletý Chorvat získal bronz na olympijských hrách a z jednadvaceti profesionálních duelů prohrál jediný (v roce 2024 s Danielem Duboisem).
Ani to ale Hamedův optimismus nekrotí. "Na papíře je to zkouška, ale nemyslím si, že až ten zápas uvidíme, bude to jako zkouška působit. Myslím, že to bude jeden z nejsnazších večerů Mosesovy kariéry a získá titul mistra světa," předpověděl.