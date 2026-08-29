Velká pyramida ztrácí vibrace v chodbách, které měly chránit faraonovu komoru. Fyzikální princip za tím vysvětluje její stáří 4600 let

Výsledky, publikované 21. 5. 2026 v žurnálu Scientific Reports, poprvé rozkreslují kompletní frekvenční mapu interiéru monumentu. Klíčové zjištění se vejde do jedné věty: pyramida kmitá v pásmu 2,0–2,6 Hz, zatímco okolní podloží osciluje kolem 0,6 Hz. Tento propastný rozdíl znamená, že seismická energie ze země do stavby přechází jen velmi omezeně, konstrukce se s podložím jednoduše „nepotkává“ na stejné vlnové délce. A právě v tomto frekvenčním nesouladu se skrývá jeden z hlavních důvodů, proč 146 metrů vysoká hora z vápencových bloků přečkala tisíciletí otřesů prakticky bez úhony.
Frekvenční mapa, která odhalila dvojí štít pyramidy
Vědci vedení Asemem Salamou z egyptského Národního ústavu pro astronomický a geofyzikální výzkum (NRIAG) provedli tři terénní kampaně. Na každém ze 37 bodů zaznamenávali ambientní šum po dobu patnácti minut přenosným seismometrem McSEIS-MT NEO, a vždy v době, kdy uvnitř pyramidy nepobýval jediný turista. Metoda HVSR (poměr horizontální a vertikální složky spektra) jim umožnila vyčíslit, na jakých frekvencích jednotlivé části stavby rezonují.
Výsledná mapa vypadá jako výškový profil odolnosti. V sestupné chodbě a podzemní partii se frekvence pohybují kolem 1,3–1,4 Hz. Al-Mamúnův průchod vykazuje podobné hodnoty. U Královniny komory čísla stoupají na 2,1–2,3 Hz a v pasáži ke Královské komnatě i v ní samotné dosahují 2,3–2,6 Hz. Obecný trend: čím výš, tím vyšší relativní zesílení otřesů.
Jenže právě tady přichází překvapení. Nad Královskou komnatou, v pásmu 48,86 až 61,07 metru, se rozprostírá pět odlehčovacích komor. A v nich amplifikace klesá, z maxima kolem 4 zpět na přibližně 3. Přestože jde o nejvyšší měřenou část interiéru, vibrace tam ztrácejí sílu. Odlehčovací komory tak fungují jako jakýsi pasivní tlumič, který chrání nejcennější prostor celé stavby.
Proč pyramida přežila otřesy, které zničily tisíce novějších budov
Region kolem Gízy zasáhla v moderní historii řada zemětřesení. Dvě z nich, v letech 1847 a 1992, způsobila rozsáhlé škody na okolní zástavbě. Při otřesech roku 1992 o síle 5,8 stupně Richterovy škály zahynulo přes pět set lidí a tisíce budov v Káhiře utrpěly vážné poškození. Hlavní těleso Chufuovy pyramidy přitom zůstalo bez zásadního narušení. Jediným doloženým následkem byl pád jednoho kamene z vnějšího pláště, jak ve svém autorském komentáři na platformě Springer Nature připomíná Salama.
Studie nabízí vysvětlení skrze souhru několika faktorů:
- Frekvenční oddělení – pyramida kmitá v pásmu 2,0–2,6 Hz, podloží kolem 0,6 Hz, takže rezonance mezi zemí a stavbou prakticky nenastává.
- Tvrdý vápencový podklad – index seismické zranitelnosti podloží Kg dosahuje pouhých 8,2, což svědčí o mimořádně stabilním geologickém základu.
- Geometrie a rozložení hmoty – široká základna o straně 230 metrů, nízké těžiště a klesající podíl materiálu směrem k vrcholu přirozeně stabilizují celou soustavu.
- Vnitřní členění – odlehčovací komory nad Královskou komnatou aktivně snižují přenos otřesů do nejcitlivějšího prostoru.
- Kontakty mezi bloky – miliony spár mezi kamennými kvádry pohlcují část kinetické energie, podobně jako moderní disipační spoje.
Tři ze čtyř měření na vnějších kamenech navíc vykázaly frekvenci kolem 2 Hz. Dynamická odezva celé stavby je tedy mimořádně homogenní; pyramida se chová jako jeden soudržný celek, který kmitá v úzkém frekvenčním rozmezí.
Starověký empirismus versus moderní seismické inženýrství
Nabízí se lákavá představa, že faraonovi architekti vědomě navrhovali protiseismickou konstrukci. Reuters citují Salamu opatrněji: šlo o řešení vzniklá dlouhým pokusem a omylem, o empiricky ověřené postupy zakládání, rozložení hmoty a přenosu zatížení. Záměrnou seismickou optimalizaci z naměřených dat prokázat nelze, ale výsledek mluví sám za sebe.
Moderní protiseismické stavitelství pracuje s principy, které pyramida naplňuje pasivně. Norma ISO 23618:2022 definuje zásady seismicky izolovaných konstrukcí, jejichž cílem je omezit přenos zemního pohybu do nadzemní části budovy; přesně to, co Chufuova pyramida dělá díky frekvenčnímu nesouladu s podložím. Laděné hmotnostní tlumiče, dnes běžné v mrakodrapech od Tokia po San Francisco, disipují energii otřesů uvnitř stavby, a odlehčovací komory plní analogickou roli. Egypťané dosáhli podobné logiky bez ocelových pružin, hydraulických tlumičů a počítačových simulací. Jen s vápencem, žulou a generacemi zkušeností.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková