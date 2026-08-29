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Velká pyramida ztrácí vibrace v chodbách, které měly chránit faraonovu komoru. Fyzikální princip za tím vysvětluje její stáří 4600 let

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Egyptsko-japonský tým vědců rozmístil měřicí body v chodbách, komorách i na vnějším plášti Chufuovy pyramidy a zaznamenal přirozené vibrace, které stavbou neustále prostupují.
Velká pyramida ztrácí vibrace v chodbách, které měly chránit faraonovu komoru. Fyzikální princip za tím vysvětluje její stáří 4600 let

Velká pyramida ztrácí vibrace v chodbách, které měly chránit faraonovu komoru. Fyzikální princip za tím vysvětluje její stáří 4600 let

Zdroj: Foto: Elhussein omar elkhatab mousa - licence CC BY-SA 4.0
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