Nové tramvajové linky na Strahov. V plánu je propojit koleje, Dejvice i centrumPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nové tramvajové linky na Strahov. V plánu je propojit koleje, Dejvice i centrum
Nepříjemné překvapení zažili návštěvníci parku v Praze 9. Cestu jim zkřížil hroznýš královský. A majitel...
Policisté zasahovali v pátek odpoledne na náměstí Bratří Synků, kde hádka dvou mužů přerostla ve fyzické...
Příští týden se dá s ohledem na konec prázdnin a práce na silnicích očekávat zpožďování autobusových linek...
Během dvou hodin zaznamenali pražští policisté celkem šestnáct přestupků týkajících se chování řidičů na...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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