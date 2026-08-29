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Nové tramvajové linky na Strahov. V plánu je propojit koleje, Dejvice i centrum

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Na Strahov se po letech plánování chystají tramvaje. Dopravní podnik uzavřel smlouvu se zhotovitelem nové tratě z Malovanky. Po ní by měly jezdit dvě nové linky. Zatímco jedna propojí Strahov s centrem města, ta druhá spojí vysokoškolské koleje se školami v Dejvicích.
Nové tramvajové linky na Strahov. V plánu je propojit koleje, Dejvice i centrum

Nové tramvajové linky na Strahov. V plánu je propojit koleje, Dejvice i centrum

Zdroj: DPP/Atelier Onixia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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