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Vykašlete se na zvadlá poupata: Trik s nůžkami v srpnu zařídí, že vaše růže zběsile pokvetou až do mrazů

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Vykašlete se na zvadlá poupata: Trik s nůžkami v srpnu zařídí, že vaše růže zběsile pokvetou až do mrazů. Možná to znáte také. Na začátku léta jste chodili po zahradě, dmuli se pýchou a kochali se těmi nádhernými, voňavými květy, které vám záviděl i soused přes plot.
Okatá růže, Rosa persica, Orientální krása, Listopadová výsadba, Jedinečné zahradní květy Okatá růže, Rosa persica, Orientální krása, Listopadová výsadba, Jedinečné zahradní květy

Okatá růže, Rosa persica, Orientální krása, Listopadová výsadba, Jedinečné zahradní květy Okatá růže, Rosa persica, Orientální krása, Listopadová výsadba, Jedinečné zahradní květy

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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