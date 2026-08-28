Vykašlete se na zvadlá poupata: Trik s nůžkami v srpnu zařídí, že vaše růže zběsile pokvetou až do mrazů. Možná to znáte také. Na začátku léta jste chodili po zahradě, dmuli se pýchou a kochali se těmi nádhernými, voňavými květy, které vám záviděl i soused přes plot.
Jenže přišla druhá půlka prázdnin a z vašich pěstovaných krásek zbyla jen smutná hromádka. Květy zhnědly, lístky opadaly, korunu hyzdí oschlé bambule a nová poupata jsou v nedohlednu. Určitě ale nevěšte hlavu a neposílejte nůžky do starého železa! Když růžím v srpnu věnujete chvilku péče, předvedou vám ještě parádní divadlo, které potrvá až do prvních podzimních plískavic.
Stříhejte s rozmyslem: Kde přesně udělat chirurgický řez?
Hodně začínajících zahradníků žije v bludu, že růže v srpnu prostě dokvetly a teď už budou jen tak přežívat. Jenže to je pořádná chyba. Jakmile totiž nechte odkvetlé hlavy jen tak viset, keř si řekne: „Aha, splněno, jde se dělat potomstvo!“ A veškerou sílu narve do tvorby šípků a semen. Na nové květy mu nezbude ani kapka energie.
Základem úspěchu je pravidelná očista, ale pozor – zvadlou hlavičku určitě neodštipujte jako naštvaný zahradník. Naopak. Běžte s nůžkami o kousek hlouběji do keře. Najděte první silný, zdravý „pětilístek“ (tedy list, který má pět malých lístků), co míří směrem ven z keře. Přibližně půl centimetru nad ním veďte šikmý řez. Právě z tohohle místa totiž vyrazí nový výhon plný poupat.
Užitečný tip pro letní probírku
Když už držíte v ruce ostré nůžky, proberte keř nemilosrdně celý. Všechny zakrslé, tenké nebo podezřele suché větvičky musí pryč. Korunu tím krásně prosvětlíte, protáhnete v ní čerstvý vzduch a houbové potvory nebudou mít šanci.
Foto: Pixabay
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Pozor na hnojivo: Dusík je v srpnu naprostá jízdenka do pekel
Předvedou-li růže druhou vlnu nádhery, musíte jim natankovat správný benzín. Zapomeňte ale na klasická dusíkatá hnojiva! Pokud byste tam v srpnu nasypali dusík, růže zblázní a vyžene hromadu zelených měkkých proutku. Ty ale do zimy nestačí zdřevnatět a první ranní mrazík je spálí na troud.
Sáhněte raději po draslíku a fosforu. Fosfor dodá šťávu na zakládání nových poupat, zatímco draslík zpevní rostlinná pletiva, takže keř přečká zimní plískavice v naprosté pohodě. Zároveň bedlivě hlídejte listy. Srpnová ranní rosa je totiž pravé eldorádo pro černou skvrnitost a padlí. Jakmile uvidíte podezřelé černé tečky nebo bílý povlak, okamžitě vytáhněte organický nebo měďnatý postřik.
Zálivka a mulčování: Jak udržet kořeny v chládku
Co se týče vody, platí tu jedno svaté pravidlo: zalívejte výhradně ke kořenům, nikdy na listy! Když kropíte keř shora, koledujete si o ukázkovou plíseň. A abyste nemusely běhat s kropicí konví každý den, nasypte kolem paty rostliny zhruba třícentimetrovou vrstvu mulče. Ideální je posekaná tráva bez semen, sláma nebo jemně drcená kůra. Mulč udrží v zemi potřebnou vláhu, ochrání kořeny před srpnovým výhní a jak se bude postupně rozkládat, dodá půdě cennou organiku.
Uvidíte, že s touto trochou péče vám růže na zahradě uspořádají nádhernou druhou premiéru!
Zdroje info: Autorka, https://www.peterbealesroses.com/blog/how-to-deadhead-roses-for-more-blooms-a-uk-gardeners-guide/, https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/roses/pruning-roses-in-summer, https://www.rhs.org.uk/plants/roses/pruning-guide
Náhledové foto: Pixabay
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