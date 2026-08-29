Tuhle drsnou podívanou v 90. letech hltal celý svět: Nova Cinema nasazuje dnes ve 20:00 brutální thriller

Sobota večer. Konečně klid, pohodlí domova a čas jen pro sebe. Žádné povinnosti, žádný spěch. Jen vy, gauč a dokonalý film, který vás na dvě hodiny vytrhne z reality. Hledáte napětí, které vám zrychlí tep? Hvězdné obsazení, které zaručí herecký koncert? Příběh tak aktuální, že vám naskočí husí kůže?
Dnes večer vám nabízíme přesně tohle. Katastrofický thriller, který v polovině devadesátých let definoval celý žánr. Šest oscarových hvězd v jednom filmu. Rozpočet, který by dnes odpovídal stem milionům dolarů. A příběh o neviditelné hrozbě, která dokáže během hodin proměnit poklidné městečko v masový hrob.
Připravte si něco dobrého k pití, pohodlně se usaďte a vypněte telefon. Tohle bude jízda.
Když se z ráje stane peklo během jediného dne
Hluboko v africké džungli se před desítkami let zrodila smrtící nákaza s téměř stoprocentní úmrtností. Armáda ji tehdy vymazala z mapy brutálním úderem. Případ uzavřen, hrozba zažehnána. Jenže virus čekal. A teď se vrací.
Stačí jeden nevinně vyhlížející zvířecí hostitel propašovaný do Kalifornie a malé městečko se mění v izolovanou zónu smrti. Vojenští virologové svádějí zoufalý boj s časem. Musí najít pacienta nula, získat protilátku, zastavit epidemii. Brzy však zjišťují děsivou pravdu: největší nebezpečí nečíhá v mikroskopu, ale v kancelářích vojenského velení.
Pro utajení biologické zbraně jsou totiž mocní připraveni obětovat tisíce nevinných. A hrstka vědců stojí mezi lidstvem a apokalyptickou katastrofou. Jak to dopadne? To musíte vidět na vlastní oči.
Hoffman, Freeman a čtyři další legendy v jednom filmu
Mluvíme o snímku Smrtící epidemie, který v roce 1995 natočil režisér Wolfgang Petersen. V hlavních rolích září Dustin Hoffman jako plukovník Sam Daniels, René Russo jako jeho ex-manželka a kolegyně, Morgan Freeman jako generál Billy Ford, Kevin Spacey jako major Salt, Cuba Gooding Jr. jako major Casey a Donald Sutherland jako bezohledný generál McClintock. Sedmým členem hvězdného obsazení je Patrick Dempsey.
Jednou z nejpůvabnějších postav je však malá kapucínská opička Betsy, přenašečka smrtícího viru. Roli ztvárnila Katie, kterou mnozí znají jako Marcela z kultovního seriálu Přátelé. Katie se tak stala vůbec prvním členem obsazení tohoto sitcomu, který se objevil ve velkorozpočtovém hollywoodském thrilleru. A to ještě před samotnou premiérou Přátel.
Atmosféra bezvýchodnosti v uzavřeném městě působí mrazivě reálně. Svižná režie nic nenatahuje, herecké hvězdy podávají stoprocentní výkon.
Rebelie na place a hollywoodská válka studií
Natáčení provázely pikantní momenty. Dustin Hoffman během scén v armádní uniformě kategoricky odmítal nosit předepsanou vojenskou čepici. Nelíbilo se mu, jak v ní vypadá před kamerou. Režisér Petersen mu nakonec ustoupil, ačkoliv tím vědomě porušil reálný vojenský protokol. Hoffman prostě věděl, co chce.
Vznik filmu doprovázel extrémní tlak a konkurenční souboj. Studio 20th Century Fox totiž souběžně připravovalo projekt Hot Zone s podobnou tematikou. Režírovat měl Ridley Scott, v hlavních rolích Robert Redford a Jodie Foster. Warner Bros. však díky bleskovému angažování Hoffmana a Petersena dokončilo Smrtící epidemii dříve. Konkurenční projekt byl odložen.
Kde tvůrci ohýbali realitu a proč to nevadí
Přestože film působí autenticky, obsahuje drobné nepřesnosti. Opice Betsy je kapucínská, jejímž domovem je výhradně Střední a Jižní Amerika, nikoliv Afrika. Virus Motaba je kompletně fiktivní, ačkoliv mikroskopický snímek prezentovaný ve filmu je ve skutečnosti reálným záběrem Eboly.
Úvodní scéna se odehrává v roce 1967 v Zairu. Tento stát se však tehdy jmenoval Demokratická republika Kongo. Název Zair nesl až v letech 1971-1997. Drobný historický přešlap, který však napětí nijak nenarušuje.
Ekonomický triumf, který přetrval desetiletí
Produkční rozpočet v roce 1995 činil 50 milionů dolarů. V přepočtu na dnešní hodnotu by výroba stála 100 milionů dolarů. Celosvětové tržby dosáhly 189,8 milionu dolarů, což dnes odpovídá 380 milionům dolarů. Film se tak řadí mezi komerčně nejúspěšnější medicínské thrillery historie.
Hodnocení na ČSFD i IMDb zůstávají i po třech desetiletích solidní. Diváci oceňují především napínavý scénář, herecké výkony a schopnost filmu předpovědět budoucí pandemické hrozby s děsivou přesností.
Kdy a kde ladit?
Smrtící epidemii můžete sledovat v sobotu 29. srpna 2026 ve 20:00 na stanici Nova Cinema. Pro ty, kteří premiéru nestihnou, je připravena repríza v neděli 30. srpna ve 14:15 na stejném kanálu.
Zdroje článku: csfd.cz, theguardian.com, eonline.com, yahoo.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá