Slavný italský kravín z filmu Slunce, seno nikdy nestál v Itálii. Dnes je z něj místo duchů, kam nesmíte vstoupit

Stačilo zajet pár kilometrů od natáčecích Hoštic do komplexu, který svou čistou geometrií a velkoryse řešenými pavilony připomínal spíš skandinávský kampus než jihočeskou vesnici. Areál o rozloze přibližně 93 tisíc metrů čtverečních, dokončený v osmdesátých letech pro 840 školáků, posloužil jako dokonalá kulisa.
Architektonický experiment, který oklamal celé Československo
Konopkův projekt patřil k nejambicijóznějším školským stavbám pozdního socialismu. Dva internáty, dvě školní budovy, stravovací a společenský pavilon, zdravotní středisko s mateřskou školou, ubytovna pedagogů, byty zaměstnanců, vlastní kotelna, kryté venkovní učebny a centrální agora doplněná uměleckými díly. To vše tvořilo ucelený urbanistický celek, za nějž architekt v roce 1986 získal první cenu v přehlídce Svazu českých architektů. Právě tahle vizuální velkorysost přesvědčila filmový štáb, že místo obstojí jako zahraniční provoz. Kamera si vybrala úhly, které potlačily české nápisy a zdůraznily moderní linie. Divák spolkl iluzi i s navijákem.
Souřadnice 49°10′40,6″ severní šířky a 13°52′43,9″ východní délky dnes ukazují na totéž místo, jenže atmosféra se proměnila k nepoznání.
Proč se z filmové kulisy stalo místo duchů
Původní školská funkce skončila kolem roku 2000. Ústecký kraj, pod nějž areál spadal, se potýkal s vysokými provozními náklady: v létě padesát až sto tisíc korun měsíčně, v zimních měsících až dvě stě tisíc. Uvažovalo se o věznici i o sídle Rádia Svobodná Evropa; veřejně doložené vysvětlení, proč obě varianty padly, se nám dohledat nepodařilo. Město Volyně o koupi neprojevilo zájem. Po sérii zmařených dražeb kraj v roce 2005 přistoupil k přímému prodeji za 12,01 milionu korun. Kupcem se stala společnost JTH Volyně s.r.o.
Mluvčí skupiny JTH Radka Metz v roce 2022 potvrdila, že záměr přestavby na domov seniorů formálně trvá, ovšem projekt nebyl zařazen mezi aktuální akce společnosti. V praxi to znamená roky bez viditelného posunu. Část areálu sice stále figuruje v registru ubytovacích zařízení, většina pavilonů ale zeje prázdnotou.
Fotopasti, správci a paragraf o vlastnickém právu
Kdo by chtěl projít branou bez pozvání, narazí na trojí bariéru. Areál střeží trojice správců, kamerový systém s čidly a fotopasti rozmístěné v nevyužitých částech komplexu. Občanský zákoník v § 1012 dává vlastníkovi právo jiné osoby ze svého majetku vyloučit, a JTH Volyně tohle právo uplatňuje důsledně. Konkrétní sankce za pouhé „filmové poutnictví“ zákon výslovně nestanoví, ovšem neoprávněný vstup může přerůst v přestupek či trestný čin podle okolností: výzva k opuštění pozemku, případná škoda na majetku, narušení zabezpečení.
Pro zvědavce existuje legální alternativa. Z vrchu Karlovice, veřejně přístupného kopce nad Volyní, lze celý komplex přehlédnout bez jediného kroku na soukromou půdu. Fotografie pořízené z tohoto bodu kolují na portálu Turistika.cz a dávají alespoň vzdálenou představu o rozloze areálu.
Troškovy lokace klamou víc, než si fanoušci připouštějí
„Italský“ kravín u Volyně zdaleka nepředstavuje ojedinělý případ filmového klamu v trilogii. Podle databáze Filmová místa se fara i dům zpívající učitelky natáčely v Dobrši, přestože je divák automaticky zasazuje do Hoštic. Troška lokace skládal jako mozaiku, a právě tahle metoda umožnila, aby jihočeská krajina zahrála Itálii, aniž by kdokoli opustil okres Strakonice.
Hoštice mezitím proměnily svou filmovou slávu v turistický produkt. Oficiální web Jihočeského kraje nabízí prohlídku statků, zámečku i jízdu místní lokálkou po stopách trilogie. Volyňský areál v tomhle průvodci chybí. Uzavřený, hlídaný, zapomenutý, a přitom klíčový pro jednu z nejslavnějších scén celé série.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková