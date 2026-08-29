Syn Standy Hložka střídal partnerky v reality show, tatínek kroutil hlavou. „Já takhle do všech stran nestřílel," přiznal

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Syn Standy Hložka střídal partnerky v reality show, tatínek kroutil hlavou. „Já takhle do všech stran nestřílel," přiznalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Stanislav Hložek o synově účasti v Are You The One? vůbec nevěděl. Když pak s manželkou sledoval díly, trnil hrůzou.
Stanislav Hložek
Zdroj: Nextfoto
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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