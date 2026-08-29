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Prodlužovačka, nebo velké bezpečnostní riziko? „Živý“ kabel leží volně v lese

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Dennívýzva
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Uprostřed lesa, v katastru obce Borová v Orlických horách, vede z velké části po povrchu elektrický kabel. Je pod proudem – majitel nedalekého pěchotního srubu takto vyřešil svou elektrickou přípojku. Odborníci to označují za bezpečnostní i požární riziko, příslušný úřad v Náchodě to odmítá řešit s tím, že „jde jen o prodlužovačku“. Nevadí to ani
tudy vede kabel

tudy vede kabel

Zdroj: Tudy vede po louce a dále lesem volně položený elektrický kabel, ukazuje Milan Čech. Foto: Robert Břešťan / HlídacíPes.org
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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