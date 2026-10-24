MR.DIY: Do Česka míří nový levný řetězec

První prodejna MR.DIY otevírá nedočkavým zákazníkům konečně své dveře. Levných obchodů s širokou nabídkou služeb není podle Ostraváků nikdy dost, pro tentokrát se k nim na trh dostane malajský obchod MR.D.I.Y., ve kterém nebude chybět zboží od potravin přes kosmetiku, oblečení, hračky až po domácí potřeby.
Co je MR.DIY
Maloobchodní řetězec jménem MR.DIY provozuje po celém světě více než 5700 prodejen, v Ostravě nabídne zákazníkům až na
10 000 jednotlivých položek zboží. V celosvětovém měřítku má však tento obchod v nabídce až dvojnásobek zboží, pochlubit se může až 20 0000 kusy produktů. I při výběru většího počtu druhů zboží ale tolik nezasáhne rodinný rozpočet. Lidé si v tomto obchodě budou moci nakoupit a odnést i větší množství diskontního zboží, aniž by museli mít později z velkého nákupu jakékoliv výčitky svědomí.
Díky širokému výběru si zde na své přijdou jak domácí kutilové, tak i lidé hledající praktické vybavení do bytu či domu. Otevření této pobočky se předpokládá
na přelomu října a listopadu ve Foru Nová Karolina v Ostravě. Prodejna nabídne své zboží na 833 metrech čtverečních. Ostrava jenž je třetím největším městem České republiky tak přivítá jako první tento obchod s malajským zbožím jako první. Řetězec MR.DIY k nám přichází z Malajsie. Foto: E911a, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Konkurence pro Pepco a Action?
Prodejnám jako je Action a Pepco tak roste v Ostravě potenciálně velká konkurence.
Spotřebitelé dnes stále více porovnávají ceny a hledají výhodné nákupy, což vede k tvrdému konkurenčnímu boji. Obchodníci proto musí reagovat nejen atraktivními cenami, ale také zajímavými akcemi, novinkami v sortimentu a příjemným prostředím pro nakupování. Pokud tyto priority nemají, zájem o zboží může u zákazníků začít výrazně klesat.
Nakupující jsou dnes náročnější než kdy dříve a očekávají nejen příznivé ceny, ale také kvalitní výrobky, dostatečný výběr a pravidelné novinky v sortimentu. Právě
schopnost přizpůsobit se aktuálním požadavkům trhu často rozhoduje o tom, zda si obchod své zákazníky udrží, nebo je přenechá konkurenci.
MR.DIY již úspěšně působí v Polsku, kde si zákazníci jeho nabídku užívají už dva roky. Stejnou strategii nyní plánuje tento obchod uplatnit také v České republice.
Do konce letošního roku chce otevřít čtyři až pět obchodů, v následujícím roce pak přidat nejméně dalších deset poboček. Rozhodně je se na co těšit.
Cílem je nalákat zákazníky na co nejnižší ceny. Ve Španělsku už mají těchto obchodů na třicet, ve zmíněném Polsku zatím dvacet. Nyní míří tento obchod na český trh i k nám. Je prozatím otázkou času, jak se u nás konkurence s takovýmto trhem rozroste a zda bude o zboží dostatečný zájem. Stejnou strategii nyní plánuje uplatnit také v České republice. Do konce letošního roku chce otevřít čtyři až pět obchodů, v následujícím roce pak přidat nejméně dalších deset poboček.
FAQ – Nejčastější dotazy na řetězec MR.DIY?
Jaký sortiment obchody MR.DIY nabízí?
V nabídce budou doplňky do domácnosti i pro kutily, kosmetika, oblečení i potraviny.
Kdy a kde se otevře první prodejna u nás?
Na přelomu října a listopadu ve Fóru Nová Karolina v Ostravě.
Odkud řetězec MR.DIY pochází?
Řetězec je původem z Malajsie.
Zdroje informací: Autorka
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/mr-diy-obchod-shop-malajsie.A260901_083540_ekonomika_vebe
https://www.denik.cz/cesko/cesko-novy-retezec-mr-diy/
https://www.e15.cz/byznys/e15-a-byznys/do-ceska-vstupuje-dalsi-retezec-zamereny-na-nizke-ceny-chceme-pokryt-celou-evropu-rika-reditelka-obchodniho-rozvoje-mr-diy-1433760?meiro=dnt Náhledové foto: Wiki Farazi, CC0, via Wikimedia Commons
The post
MR.DIY: Do Česka míří nový levný řetězec
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