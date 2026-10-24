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MR.DIY: Do Česka míří nový levný řetězec

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První prodejna MR.DIY otevírá nedočkavým zákazníkům konečně své dveře. Levných obchodů s širokou nabídkou služeb není podle Ostraváků nikdy dost, pro tentokrát se k nim na trh dostane malajský obchod MR.D.I.Y., ve kterém nebude chybět zboží od potravin přes kosmetiku, oblečení, hračky až po domácí potřeby.
MR.DIY

MR.DIY

Zdroj: Foto: Wiki Farazi, CC0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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