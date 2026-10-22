Pohnojte půdu na podzim hnojivy z vlastních zdrojů

Mezi typické podzimní práce na zahradě patří samozřejmě rytí půdy a její hnojení. Jedině tak docílíte bohaté úrody v příštím roce. Půda je totiž po sezóně značně vyčerpaná a potřebuje dodat porci živin. Zapomeňte na chemická kupovaná hnojiva a zlepšete strukturu zeminy pomocí přírodních organických prostředků jako je například kvalitní kompost.
Zlepšete strukturu půdy
Pokud chcete sklízet bohatou úrodu plodin, musíte se o půdu patřičným způsobem postarat. Vhodné je dlouhodobé používání organických hnojiv, která pozitivně ovlivňují strukturu a zdraví půdy a schopnost ukládat uhlík.Organická hnojiva zároveň podporují mikrobiální život v půdě.
Výhody organických hnojiv
Pro zlepšení struktury půdy používejte právě přírodní hnojiva. Nejlepší možností je hnůj a kompost. Jejich výhodou je to, že pomáhají zadržovat uhlík v půdě. Ten je klíčovým prvkem pro úrodnost a zdrojem základních živin. Uhlík je také zásadní pro snižování emisí skleníkových plynů. Pokud budete záhony pravidelně hnojit organickými hnojivy, výsledkem bude půda, která dobře zadržuje vodu, odolává erozi a lépe reaguje na klimatické změny.
Foto: Pixabay
Hnojiva z vlastních zdrojů
Používáním organických hnojiv je nejen šetrné k životnímu prostředí, ale také nezatížíte svou peněženku. Využít totiž můžete domácí zdroje. Velmi kvalitní je například drůbeží trus, který obsahuje velké množství dusíkatých složek.Namísto kupovaného granulovaného hnojiva lze využít králičí, kozí či ovčí trus. Ten není třeba ani zapracovávat do půdy. Odleželý kravský a koňský hnůj je standartním přírodním hnojivem. Vhodné je smísit ho se zeminou v poměru 1:1. Kromě hnojiv zvířecího původu můžete využít již zmíněný kvalitní kompost nebo rostlinná hnojiva. Jedná se o zelené rostliny, jež vysejeme na záhony, necháme vyrůst, popřípadě vykvést, posekáme a zapracujeme do půdy. Oblíbenými rostlinami jsou například bob, řepka nebo hořčice.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
The post Pohnojte půdu na podzim hnojivy z vlastních zdrojů
first appeared on Náš dům
.