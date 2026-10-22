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Pohnojte půdu na podzim hnojivy z vlastních zdrojů

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Mezi typické podzimní práce na zahradě patří samozřejmě rytí půdy a její hnojení. Jedině tak docílíte bohaté úrody v příštím roce. Půda je totiž po sezóně značně vyčerpaná a potřebuje dodat porci živin. Zapomeňte na chemická kupovaná hnojiva a zlepšete strukturu zeminy pomocí přírodních organických prostředků jako je například kvalitní kompost.
Rýč

Rýč

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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