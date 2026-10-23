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Nevyhazujte slupky od dýní. Zpracujete je v kuchyni i na zahradě

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Dennívýzva
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Na podzim sklízíme poslední zbytky letošní úrody, mezi něž patří i oblíbené dýně. Můžeme je rovnou zpracovat například na polévku nebo kompot nebo uložit ve sklepě, kde nám při správných podmínkách vydrží klidně i několik měsíců. Ať už dýni zpracováváte na chutný pokrm nebo vydlabáváte na halloween, vždy vám zůstanou slupky. Nevyhazujte je jako odpad, ale zkuste je dále zpracovat. Poradíme vám, jak na to.
Dýně

Dýně

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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