Je lepší maliny omývat nebo naopak neomývat

Maliny, které patří mezi nejkřehčí plody ovoce, je důležité omývat i po natrhání na vaší zahradě. Proč je to tak podstatné? To si hned povíme.
Proč maliny vždy omývat
Usadit se na nich může nejenom prach, nečistoty, ale často i některý druh hmyzu. Aby se vám ale maliny samou křehkostí nerozmačkaly přímo v ruce, je lepší omývat je pod slabým proudem tekoucí vody ve vašem cedníku.
Po opláchnutí je pak zapotřebí maliny ihned zkonzumovat. Jakmile je necháte stát ve vlhku, mohou začít nemilosrdně plesnivět.
Přemokřené maliny z cedníku nechte vždy ale důkladně okapat.
Na pomoc si můžete vzít i savou papírovou utěrku pomocí níž vytáhnete z malin přebytečnou vodu. Opět ale bude zapotřebí opatrnost. Čím méně budete s malinami manipulovat, tím lépe si uchovají plody svůj tvar, chuť i vzhled. Maliny je třeba omývat, ale až před konzumací, nikoliv před skladováním. Foto: Pixabay Jak maliny skladovat
S omýváním je to ale trochu složitější. Pokud celé množství nasbíraných malin nesníte, je pak mnohem lepší uložit je do lednice neumyté. Vždy se ujistěte, že je mísa na spodu suchá a čistá. I malé množství vody může trvanlivost malin zkrátit.
Maliny proto uchovávejte nejlépe v suchu, na chladnějším místě. Kdo má doma moderní lednici s přihrádkou přímo na zeleninu či ovoce, může uchovávat tyto lesní plody přímo tam. Vždy nechte kolem malin proudit chladný vzduch. Omývání si nechte až na dobu těsně před konzumací.
Nádoby na uchování malin vybírejte vždy co nejmělčí. Čím méně budou maliny navrstvené na sobě, tím menší je riziko, že se vlastní vahou pomačkají a začnou pouštět šťávu.
Maliny nedávejte současně ani do blízkosti ostatních potravin s výrazným aroma. Snadno totiž pohlcují okolní pachy, což může negativně ovlivnit jejich přirozenou chuť i vůni. Křehké plody z lednice mohou rychleji ztrácet svou kvalitu i vůni, nechte je proto od ostatních potravin ležet vždy co nejdál.
Já osobně maliny téměř vůbec neskladuji. Pokud mi po sklizni ze zahrady nějaké plody zbydou, snažím se je co nejrychleji zpracovat. Nejčastěji z nich vařím domácí malinovou marmeládu, která se skvěle hodí na pečivo, během zimy tak připomene chuť nezapomenutelného báječného léta.
FAQ – Nejčastější dotazy na téma omývání malin
Proč je nutné maliny před konzumací omýt?
Omýváním se z malin odstraní prach, nečistoty i případný hmyz usazený na povrchu.
Jak správně postupovat při omývání a následném osušení malin?
Maliny oplachujte pod slabým proudem vody v cedníku a poté je nechte důkladně okapat nebo jemně osušte papírovou utěrkou.
Kdy je vhodné maliny mýt, pokud je neplánujete ihned sníst?
Pokud maliny nespotřebujete okamžitě, uložte je do lednice neumyté a omývejte je až těsně před konzumací.
Zdroje informací: Autorka
https://www.dumazahrada.cz/domacnost/maliny-myti-plisen-jak-umyt-mikroroganismy/ Náhledové foto: Pixabay
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Je lepší maliny omývat nebo naopak neomývat
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