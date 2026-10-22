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Je lepší maliny omývat nebo naopak neomývat

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Maliny, které patří mezi nejkřehčí plody ovoce, je důležité omývat i po natrhání na vaší zahradě. Proč je to tak podstatné? To si hned povíme.
maliny

maliny

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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