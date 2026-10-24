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Využijte pepř v domácnosti pro jeho aroma i likvidaci škůdců

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Černý pepř používáme v kuchyni. Víte však, že celá pepřová zrna můžete využít i jinak? Stačí několik zrnek umístit na správné místo a nechat je působit. Pepř má výrazné aroma a obsahuje silice, které jsou důvodem, proč se o jeho využití v domácnosti zatím moc neví.
Využijte pepř v domácnosti pro jeho aroma i likvidaci škůdců

Využijte pepř v domácnosti pro jeho aroma i likvidaci škůdců

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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