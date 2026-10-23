Pomerančovou kůru nevyhazujte. Využijte ji při podzimním úklidu

Jde o druh ovoce, které konzumujeme zejména na podzim díky obsahu vitamínů a jako prevenci nachlazení. Slupky z pomeranče automaticky končí v koši. Což je škoda. Pomerančová kůra obsahuje vonné silice a dá se ještě prakticky využít. Při podzimním úklidu může posloužit například k provonění kuchyně, lednice nebo některých povrchů. Stačí ji správně připravit a nemusíte kupovat další voňavé prostředky.
Provonění celé domácnosti
Nejjednodušší možností je vložit několik čerstvých kousků pomerančové kůry do misky a postavit je například na kuchyňskou linku. Postupně uvolňují příjemnou citrusovou vůni, která se hodí právě na podzim, kdy se doma méně větrá. Kůru můžete také položit na talířek poblíž radiátoru, nikdy však přímo na jeho topnou plochu. Zajímavým způsobem využití je také povařit několik kousků kůry ve vodě. Do hrnce můžete přidat skořici nebo hřebíček a během chvíle provoníte kuchyň výraznou podzimní vůní.
Jednoduchý citrusový čistič
Z pomerančové kůry lze připravit také domácí čisticí směs. Čerstvou kůru vložte do uzavíratelné sklenice, zalijte octem a nechte několik dní až týdnů louhovat. Poté tekutinu přeceďte a před použitím ji můžete podle potřeby naředit vodou.
Takto připravený prostředek se hodí například na některé omyvatelné povrchy v kuchyni nebo koupelně. Pomerančová vůně navíc částečně překryje typický octový zápach. Před použitím je však vhodné vyzkoušet směs na malém, méně viditelném místě. Citrusové ani octové přípravky nejsou vhodné pro všechny materiály.
Tip: Jak správně loupat pomeranč.
Na co si dát pozor
Přestože může být pomerančová kůra užitečným pomocníkem při úklidu, neznamená to, že je vhodná úplně všude. Citrusové přípravky raději nepoužívejte na přírodní kámen, některé lakované povrchy nebo materiály citlivé na kyseliny. Opatrnost je na místě také u dřevěných povrchů.
Foto: Pixabay
Až si tedy příště oloupete pomeranč, slupku nemusíte okamžitě vyhazovat. Při podzimním úklidu může ještě posloužit jako voňavá surovina pro jednoduché domácí využití. Ušetříte tak trochu odpadu a zároveň získáte příjemnou citrusovou vůni bez nutnosti pořizovat další osvěžovač.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Pomerančovou kůru nevyhazujte. Využijte ji při podzimním úklidu
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