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Pomerančovou kůru nevyhazujte. Využijte ji při podzimním úklidu

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Jde o druh ovoce, které konzumujeme zejména na podzim díky obsahu vitamínů a jako prevenci nachlazení. Slupky z pomeranče automaticky končí v koši. Což je škoda. Pomerančová kůra obsahuje vonné silice a dá se ještě prakticky využít. Při podzimním úklidu může posloužit například k provonění kuchyně, lednice nebo některých povrchů. Stačí ji správně připravit a nemusíte kupovat další voňavé prostředky.
Pomeranče

Pomeranče

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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