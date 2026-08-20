Máte řidičák? Letos končí platnost 284 tisícům průkazů

Máte řidičák? Letos končí platnost 284 tisícům průkazůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nejvíce se výměna týká řidičů ve věku 61 let a více.
Křik, divoké mávání rukama a volání o pomoc? Ve skutečnosti může tonoucí člověk vypadat úplně jinak. Tonutí...
Ve sporu o spad a úklid listí z městské aleje v Chlumci nad Cidlinou na soukromou zahradu dnes navrhl...
Kuželky mohou být zajímavou alternativou k finančně náročnějším sportům. Nepotřebujete drahé vybavení ani...
Ve čtvrtek večer se v Hradci Králové rozzáří kuklenské rondely staré téměř 7000 let. Happening má upozornit...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →