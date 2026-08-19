Horským záchranářům rapidně přibylo zásahů, hlavně kvůli cyklistům a vedrům

Horským záchranářům rapidně přibylo zásahů, hlavně kvůli cyklistům a vedrůmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Horským záchranářům přibylo zásahů o 27 pct, hlavně kvůli cyklistům a vedrům
Jestli vám na podzim chybí důvod vyrazit večer z domu, hradecké Klicperovo divadlo jich právě naservírovalo...
Velké drama za sebou mají městští policisté ze sousedních Pardubic. Revizor v pardubickém autobuse přistihl...
Stavební úřad v Jičíně odhalil při kontrolách dvě nepovolené stavby — zděnou budovu na břehu rybníka v...
Hejtman Petr Koleta dnes svolal historicky první jednání krajské komise pro sucho. „Obce a města se musí...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →