Kuželky nejsou jen pro seniory. Hrají je i mladí a stojí pár korun

Ve srovnání s řadou jiných sportů nejsou kuželky finančně náročné. Roční členské příspěvky pro dospělé hráče se pohybují přibližně kolem 1 500 korun, mládež od 10 do 19 let je nehradí. Z vybavení stačí sportovní dres a kvalitní sálová obuv, která při správné péči vydrží několik sezon.
Výhodou kuželek je také to, že s nimi mohou začít lidé bez předchozích zkušeností. Nejde jen o sport pro ty, kteří chtějí závodit – může být příjemnou formou pohybu i společenského setkávání.
Kuželky nejsou bowling
Na první pohled mohou kuželky připomínat bowling. Ve skutečnosti jde ale o dva rozdílné sporty.
Zatímco v bowlingu se hráč snaží shodit deset kuželek postavených do trojúhelníku pomocí velké koule s otvory pro prsty, v klasických kuželkách používá menší kouli bez otvorů a míří na devět užších kuželek rozestavených do kosočtverce.
Rozdíl je také v samotné dráze i technice hry. Kuželky vyžadují především přesnost, soustředění a schopnost opakovat správný pohyb. Právě proto jsou také výkonnostním sportem, ve kterém fungují ligové soutěže a mistrovství republiky.
Sport, kde se potkávají generace
Kuželky nejsou určené jen seniorům, jak se někdy může zdát. Na drahách se potkávají děti, junioři i dospělí a v jednom družstvu mohou soutěžit ženy i muži.
„Největší radost máme, když přijde někdo, kdo nikdy kuželky nehrál, a časem se stane součástí našeho týmu. Právě takové lidi teď hledáme,“ říká člen výkonného výboru a aktivní hráč Petr Víšek.
Čtvrt století kuželek v Hradci
SKP Kuželky Hradec Králové letos slaví 25 let existence. Klub vznikl v roce 2001 jako občanské sdružení a od roku 2003 je členem UNITOP ČR (Unie tělovýchovných organizací policie ČR). Řada zakládajících členů je dodnes aktivními hráči.
„SKP Kuželky HK se od roku 2002 aktivně účastní soutěže Hradecká amatérská liga kuželek (HALK), kde jsme postupně převzali i roli pořadatele. V současnosti se soutěže účastní přibližně 24 družstev z Hradce Králové a okolí,“ uvádí předseda klubu Jiří Vágner.
Vedle sportovních výkonů nabízí kuželky také přátelskou atmosféru, možnost poznat nové lidi a být součástí komunity. SKP Kuželky Hradec Králové proto vítá všechny zájemce bez ohledu na věk nebo zkušenosti.