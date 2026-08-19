Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Kuželky nejsou jen pro seniory. Hrají je i mladí a stojí pár korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kuželky mohou být zajímavou alternativou k finančně náročnějším sportům. Nepotřebujete drahé vybavení ani speciální přípravu – stačí pohodlná sálová obuv a chuť vyzkoušet něco nového. Sportovní klub policie (SKP) Kuželky HK nyní hledá nové hráče.
Chcete sportovat, ale nechcete drahé vybavení? Zkuste kuželky

Chcete sportovat, ale nechcete drahé vybavení? Zkuste kuželky

Zdroj: Hradecká Drbna
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Listí z aleje řeší soud 9 let. Město má lidem zaplatit půl milionu za úklid
Listí z aleje řeší soud 9 let. Město má lidem zaplatit půl milionu za úklid
Silnice, nebo 7000 let starý unikát? Kukleny rozzáří protest za rondely
Silnice, nebo 7000 let starý unikát? Kukleny rozzáří protest za rondely

Ve čtvrtek večer se v Hradci Králové rozzáří kuklenské rondely staré téměř 7000 let. Happening má upozornit...

Horským záchranářům rapidně přibylo zásahů, hlavně kvůli cyklistům a vedrům
Horským záchranářům rapidně přibylo zásahů, hlavně kvůli cyklistům a vedrům

Horská služba ČR (HS) měla o letních prázdninách od začátku července do dnešního dne okolo 1400 zásahů, což...

Hradec bude měsíc čekat na Václava. Dorazí Chýlková, Sokol i držitel Thálie
Hradec bude měsíc čekat na Václava. Dorazí Chýlková, Sokol i držitel Thálie

Jestli vám na podzim chybí důvod vyrazit večer z domu, hradecké Klicperovo divadlo jich právě naservírovalo...

Jízda načerno skončila žiletkou. Žena se po odhalení chtěla pořezat
Jízda načerno skončila žiletkou. Žena se po odhalení chtěla pořezat

Velké drama za sebou mají městští policisté ze sousedních Pardubic. Revizor v pardubickém autobuse přistihl...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.