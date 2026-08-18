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Bagry míří do centra Trutnova. Dnes začíná oprava náměstí Republiky

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Na náměstí Republiky v Trutnově se dnes rozjíždí stavební ruch. Do konce října tu vzniknou nové chodníky, silnice dostane čerstvý asfalt a přibude i několik míst pro krátké parkování.
Bagry míří do centra Trutnova. Dnes začíná oprava náměstí Republiky

Bagry míří do centra Trutnova. Dnes začíná oprava náměstí Republiky

Zdroj: Hradecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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