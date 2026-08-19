Silnice, nebo 7000 let starý unikát? Kukleny rozzáří protest za rondely

Sraz účastníků happeningu je ve čtvrtek v 18 hodin. Organizátoři vyzývají lidi, aby si s sebou přinesli baterky, elektrické nebo čajové svíčky ve skleničce či cokoliv dalšího, co může místo rozsvítit. Součástí akce bude také petiční stánek.
„Pojďte nám pomoci. Po takřka 7000 letech vrátit rondelům jejich Genius loci. Oživit místo unikátní dávné historie našeho města,“ lákají organizátoři.
K účasti vyzývá také herec Klicperova divadla Petr Kult. „V Kuklenách máme dva rondely starší, než je samotný Stonehenge. Jenže rondely jsou v ohrožení, protože se tu má stavět silnice,“ uvedl ve videu na sociálních sítích. Lidem zároveň připomíná petici, pod kterou se už podepsaly tisíce lidí.
Ochrana rondelu vytvořením vysokého násypu? To je stejný nápad jako chránit lebku svaté Zdislavy tím, že ji zalijete do betonu.Martin Hanousek — iniciátor snahy o záchranu rondelů
Město chce další řešení prověřit s archeology
Město společně s Muzeem východních Čech v reakci na protesty připravuje další postup v lokalitě. Po letošní sklizni archeologové území znovu odborně prověřují, aby získali přesnější podklady pro ochranu celé lokality.
A právě ty mají být důležité také pro plánovanou radiálu Nová Zelená.
Na první pohled v Kuklenách není nic, co by připomínalo monumentální historickou památku. Rondely jsou ukryté pod zemí.
„Kuklenské rondely jsou mimořádně významnou archeologickou lokalitou, kterou chceme zachovat pro další generace. Proto jsme se s Muzeem východních Čech domluvili na konkrétním dalším postupu,“ uvedla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová.
Město zároveň zdůrazňuje, že současný návrh počítá s vedením silnice po dostatečně vysokém násypu. Podle magistrátu by tak při stavbě komunikace a související infrastruktury nemělo dojít k porušení podorničí, ve kterém se očekávají archeologické nálezy.
To ale nyní město nechce brát jako definitivní řešení. Po dokončení archeologického průzkumu chce nechat podrobněji prověřit například výškové vedení radiály, podobu ochranného násypu, odvodnění nebo vedení inženýrských sítí.
„Její trasování, konstrukci i navazující technické řešení jsme ale připraveni upravit podle požadavků archeologů a parametrů případné památkové ochrany,“ uvedl náměstek primátorky pro investice a rozvoj Lukáš Řádek.
Iniciátor snahy o záchranu kuklenských rondelů Martin Hanousek právě řešení prostřednictvím vysokého násypu ostře kritizuje. „To je stejný nápad jako chránit lebku svaté Zdislavy tím, že ji zalijete do betonu,“ přirovnává.
Archeologové vítají změnu přístupu
Muzeum východních Čech podle svého ředitele Petra Grulicha oceňuje, že město chce na nové poznatky reagovat.
Archeologická prospekce, která v lokalitě v těchto dnech probíhá, podle něj už nyní svým rozsahem a povahou potvrzuje mimořádný význam místa. Zároveň se podle něj znovu ukazují otazníky kolem technického řešení radiály v oblasti podorničí.
„Velice si proto vážíme přístupu města. Jeho ochota dynamicky reagovat na naše čerstvé vědecké poznatky a prověřit stávající technické řešení radiály je příkladná,“ uvedl Grulich.
Rondely jsou starší než pyramidy
Na první pohled přitom v Kuklenách není nic, co by připomínalo monumentální historickou památku. Rondely nejsou kamenné kruhy jako Stonehenge. Jejich pozůstatky jsou ukryté pod zemí a tvoří je především kruhové příkopy a stopy po dřevěných konstrukcích.
Vznikly v mladší době kamenné před přibližně 6500 až 7000 lety. Tedy dávno před egyptskými pyramidami a zhruba dva tisíce let před Stonehenge.
Výjimečnost kuklenské lokality spočívá i v tom, že se zde nacházejí dva rondely poměrně blízko sebe. Větší z nich má průměr přibližně 130 metrů a archeologové o něm vědí od roku 2011. Menší byl objeven teprve loni při geofyzikálním průzkumu.
Přesný účel rondelů dodnes není jistý. Mohly sloužit jako místa setkávání, obřadní prostory nebo centra tehdejších komunit. Jisté ale je, že jejich vznik musel vyžadovat značnou organizaci a úsilí.