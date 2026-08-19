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Silnice, nebo 7000 let starý unikát? Kukleny rozzáří protest za rondely

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Ve čtvrtek večer se v Hradci Králové rozzáří kuklenské rondely staré téměř 7000 let. Happening má upozornit na jejich ohrožení plánovanou radiálou Nová Zelená. Mezitím město oznámilo, že její technické řešení znovu prověří s archeology.
Na první pohled přitom v Kuklenách není nic, co by připomínalo monumentální historickou památku.

Na první pohled přitom v Kuklenách není nic, co by připomínalo monumentální historickou památku.

Zdroj: Hradecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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