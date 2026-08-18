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Kola kradl na Náchodsku a ještě ten den je prodával v Polsku

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Kolo ukrást, naložit a co nejrychleji s ním přes hranice. Tak měl podle policie fungovat dvaačtyřicetiletý cizinec, který si na Náchodsku od loňského prosince do letošního dubna přišel na více než dvě desítky kol, elektrokol a elektrokoloběžek. Ukradené věci pak podle kriminalistů ještě ten samý den nabízel k prodeji v Polsku.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Hradecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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