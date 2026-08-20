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Jedinečný prostor Papírny končí. Koncerty, výstavy i divadlo musí ustoupit developerům

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Oblíbené místo, které i v průzkumech města patří mezi nejoblíbenější, končí. Kulturní prostor Papírna Plzeň na Slovanech musí ustoupit developerskému projektu. Poslední akce se tam uskuteční 5. září. Piettova papírna je jedním z nejstarších průmyslových areálů v Plzni. Teď tam postupně vzniká nová čtvrť pro 4 500 lidí. Kulturní život by z lokality podle projektu vyprchat neměl.
Jedinečný prostor Papírny končí. Koncerty, výstavy i divadlo musí ustoupit developerům

Jedinečný prostor Papírny končí. Koncerty, výstavy i divadlo musí ustoupit developerům

Zdroj: Papírna Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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