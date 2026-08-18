Ve Peci pod Sněžkou začala demolice domů kvůli apartmánům

Ve Velké Úpě v Peci pod Sněžkou začala demolice budov pro výstavbu rozsáhlého apartmánového komplexu. Komplex na ploše asi 7000 metrů čtverečních má být hotov do konce roku 2029, sdělil ČTK zástupce investora Jiří Baumruk. Velká Úpa, která je městskou částí Pece pod Sněžkou, dosud stála stranou zájmu investorů do velkých apartmánových projektů. Vedení města si od projektu slibuje oživení této části horského střediska a doplnění služeb pro místní.
Resort vznikne vpravo od silnice na centrum Pece pod Sněžkou, v blízkosti lanovky na Portášky. Bude jej tvořit šest hlavních budov, dominantní bude soustava různě nakloněných pultových a sedlových střech, která podle investora opticky sníží vizuální objem staveb. Investor, Aequitas Group počítá s náklady okolo 800 milionů korun.
Projekt zahrnuje obchody a restaurace nebo lékárnu. "Vítáme, že vzniknou dvě moderní ordinace, které budou dobře přístupné také pro hendikepované, bude tam i lepší parkování pro pacienty. Praktického lékaře dosud nemáme," řekla ČTK starostka Pece pod Sněžkou Ilona Semrádová (SNK Velká Úpa – Pec).
Resort s podzemním parkovištěm nabídne 159 apartmánových jednotek v šesti budovách. Demoliční práce začaly na jaře a pokračují s budováním přeložek inženýrských sítí. "Projekt má stavební povolení, samozřejmě s tím i projektovou dokumentaci," uvedl pro ČTK Baumruk.
"Naším cílem bylo respektovat charakter horského střediska a okolní zástavbu. Celý komplex je proto zasazen do svahu s využitím přirozeného terénu. Fasády budou obložené různou kombinací přírodních materiálů, především dřevem. Veřejné a přilehlé plochy budou z žulové štípané dlažby," uvedl architekt projektu Lukáš Bílek ze studia ABM architekti. Součástí je také vytvoření veřejného prostranství.
Investor má v Krkonoších za sebou několik realizací včetně apartmánového domu v Herlíkovicích. Revolučními změnami prošlo v minulých letech nedaleké centrum města Pec pod Sněžkou. Například v roce 2018 tam investor Martin Kubík otevřel komplex Svatý Vavřinec.