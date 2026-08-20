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Tonutí je tiché. Člověk nemusí křičet ani mávat, upozorňují záchranáři

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Křik, divoké mávání rukama a volání o pomoc? Ve skutečnosti může tonoucí člověk vypadat úplně jinak. Tonutí bývá tiché a nenápadné a člověk v ohrožení často nemá sílu ani možnost na sebe upozornit. Hasiči proto v létě trénují záchranu lidí z vodní hladiny, mimo jiné na Rozkoši.
Záchranu lidí z vody během léta cvičí také hasiči.

Záchranu lidí z vody během léta cvičí také hasiči.

Zdroj: HZS KHK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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