Česká liga mění pravidla nastavení: čas po 90. minutě zobrazí jen kluby, které se dobrovolně přihlásí

Od soboty 22. srpna 2026, kdy se rozběhne 5. kolo Chance Ligy i Chance Národní Ligy, získají domácí kluby možnost zobrazovat na svých tabulích přidané minuty ve formátu 90+3, 90+5 nebo 45+2. Nejde o plynule běžící stopky, které by po devadesátce tikaly dál, UEFA takový režim výslovně zakazuje. Jde o statický údaj, kolik minut čtvrtý rozhodčí přidal. Háček je v tom, že Ligová fotbalová asociace a Fotbalová asociace České republiky celou věc nastavily jako dobrovolnou. Fanoušek tak na jednom stadionu uvidí přidané minuty na tabuli, o týden později na jiném stadionu bude zírat na zamrzlý displej s číslem 90:00.
Co přesně UEFA změnila
4. srpna 2026 rozeslala UEFA
oběžník č. 51/2026, který ruší dlouholetý zákaz zobrazování času po uplynutí řádné hrací doby. Dosavadní předpis přikazoval stadionovým hodinám zastavit se na 45:00 a 90:00, v prodloužení na 105:00 a 120:00. Cokoliv navíc bylo tabu.
Nový standard povoluje zobrazit přidané minuty, ale striktně jen ve formátu:
45+X po prvním poločase, 90+Y po druhém poločase, 105+X a 120+Y v případě prodloužení.
Kontinuálně běžící čas typu 91:12 nebo 93:47 je nadále zakázaný. UEFA v oběžníku sama přiznává, že staré pravidlo vzniklo v éře, kdy diváci na tribunách neměli v kapsách chytré telefony s živými daty a kolem hřiště nestály LED panely s grafikou. Dnes působilo omezení anachronicky a zhoršovalo zážitek na stadionu.
Jak to uchopila česká strana
Výkonný výbor FAČR schválil
novelizaci předpisů pro ročník 2026/27 už v dubnu 2026. Součástí balíku je i adaptace nového pravidla UEFA o stadionových hodinách, ovšem s jedním podstatným rozdílem. Zatímco UEFA formuluje změnu jako nový obecný standard, česká verze ji převádí do režimu dobrovolného přihlášení.
Prakticky to znamená, že každý klub v Chance Lize i Chance Národní Lize se sám rozhodne, zda přidané minuty na tabuli ukáže. Veřejný seznam přihlášených klubů zatím nebyl zveřejněn, ani na úřední desce FAČR, ani v dokumentové sekci LFA. Proč nebyla zvolena plošná povinnost, veřejně dostupné materiály podrobně nevysvětlují. Nabízí se logická úvaha o rozdílné technické připravenosti stadionů: ne každá světelná tabule v lize umí zobrazit formát 90+Y bez softwarové úpravy. Bez přímého potvrzení od LFA to ale zůstává dedukcí.
Proč to není jen kosmetika
Může se zdát, že jde o marginální detail. Jenže právě dobrovolnost vytváří situaci, kterou žádná jiná ligová změna posledních let nevytvořila: v rámci jedné soutěže budou existovat dva různé informační standardy. Na Letné fanoušek uvidí 90+4 svítit na tabuli, v Jablonci možná ne. Hostující příznivci budou mít na každém výjezdu jiný zážitek.
Ještě v srpnu 2025 UEFA
disciplinárně řešila porušení starého pravidla o stadionových hodinách v Evropské lize, padlo varování. Nešlo tedy o mrtvý předpis, ale o aktivně vymáhanou normu. O to zajímavější je, jak rychle se z přísného zákazu stal v Česku nezávazný bonus. Co si z toho odnést jako fanoušek
Centrální přehled zapojených klubů neexistuje. Kdo chce vědět, jestli na domácím stadionu jeho týmu přidané minuty uvidí, musí sledovat klubové komunikační kanály nebo se zeptat přímo. Změna navíc neplatí od prvního kola, sezona 2026/27 odstartuje bez ní a teprve po čtyřech odehraných kolech se nový režim aktivuje.
Parametr Starý režim Nový režim (od 22. 8. 2026) Tabule po 90. minutě Stojí na 90:00 Může zobrazit 90+Y Formát Pouze řádný čas 45+X / 90+Y (ne plynulé stopky) Závaznost v české lize – Dobrovolná Kdo rozhoduje – Domácí klub
Česká liga dostala nástroj, který moderní evropský fotbal považuje za samozřejmost. Jestli ho kluby vezmou za svůj, nebo nechají ležet, ukáže poslední srpnový víkend. Na tom bude vidět, kdo bere informační komfort fanoušků jako standard, a kdo jako nadstavbu.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Josef Kebrle