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Česká liga mění pravidla nastavení: čas po 90. minutě zobrazí jen kluby, které se dobrovolně přihlásí

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Stadionové tabule v české lize budou smět poprvé ukázat, kolik minut nastavení se hraje. Ale jen tam, kde to klub chce.
Česká liga mění pravidla nastavení: čas po 90. minutě zobrazí jen kluby, které se dobrovolně přihlásí

Česká liga mění pravidla nastavení: čas po 90. minutě zobrazí jen kluby, které se dobrovolně přihlásí

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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