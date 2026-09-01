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Máte na pozemku šestnáctimetrový smrk? Hradec hledá vánoční stromy

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Technické služby Hradec Králové začaly hledat dva stromy, které letos o Vánocích ozdobí Velké a Masarykovo náměstí. Vhodný smrk, jedli nebo douglasku mohou nabídnout také lidé ze soukromých pozemků. Strom ale musí být vysoký nejméně 16 metrů a přístupný pro těžkou techniku.
Máte na pozemku šestnáctimetrový smrk? Hradec hledá vánoční stromy

Máte na pozemku šestnáctimetrový smrk? Hradec hledá vánoční stromy

Zdroj: Hkfree.org
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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