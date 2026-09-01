Napadení pumou, tonutí i 4,7 promile. Záchranáři bilancují léto

Prázdninové měsíce patřily pro zdravotnické záchranáře v Královéhradeckém kraji k velmi vytíženým. Operační středisko přijalo bezmála 16 tisíc volání na linku 155 a posádky vyjely téměř ke 12 tisícům případů.
Nejčastější z vybraných letních událostí byly stavy spojené s alkoholem. Záchranáři jich během července a srpna evidovali 390. Nešlo přitom pouze o zranění, ale také o kolapsy a poruchy vědomí.
„Jeden z opilých měl dokonce 4,7 promile, a přitom s námi srozumitelně komunikoval,“ uvedla Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje na na sociální síti X.
Stovky bodnutí a nehod na kolech
Častým důvodem k výjezdu byly také alergické reakce po bodnutí vosou, včelou nebo sršněm. Záchranáři takových případů zaznamenali 229, někteří pacienti přitom byli ve velmi vážném stavu.
Dalších 200 lidí ošetřovali po nehodách na koloběžkách, jízdních kolech a elektrokolech. Pomoc potřebovalo také 76 lidí zraněných při nehodách na motocyklech.
Jedenáct výjezdů souviselo s úrazy na trampolínách. Ve třinácti případech figurovali koně, ať už šlo o pády ze sedla, nebo kopnutí.
Tři tonoucí záchranáři resuscitovali
Velmi vážné byly zásahy u šesti případů tonutí. Polovinu pacientů, tedy tři lidi, museli záchranáři resuscitovat.
Devět pacientů během prázdnin pokousal pes.
Kuriózní případ záchranáři řešili ve druhé polovině července, kdy v Hradci Králové přepravili do nemocnice muže napadeného pumou. „Pacienta jsme si přebírali po cestě. Chtěl se dopravit do nemocnice sám, ale přitížilo se mu, takže jsme ho převáželi jen v krajském městě. O tom, odkud do Hradce přicestoval, informaci nemám,“ řekla mluvčí krajských záchranářů Lucie Hanušová. Podle ní muž utrpěl středně těžká zranění.
„Měl poranění končetin a zad. Bylo to určitě od pumy,“ dodala mluvčí. Případem se zabývají policisté, uvedli bez dalších podrobností.
Podle záchranářů se na vysokém počtu výjezdů podepsala také červencová a srpnová horka. Za souhrnnými čísly se však skrývají nejen typicky letní úrazy, ale i řada dalších akutních zdravotních potíží, ke kterým posádky vyrážejí během celého roku.