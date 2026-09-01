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Čtyři tratě zítra čekají výluky. Z Hradce místo vlaků vyjedou autobusy

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Velká proměna hlavního nádraží v Hradci Králové pokračuje a tentokrát se dotkne hlavně večerních cestujících. Ve středu 2. září čekají čtyři železniční tratě výluky, během kterých vlaky nahradí náhradní autobusová doprava.
Čtyři tratě zítra čekají výluky. Z Hradce místo vlaků vyjedou autobusy

Čtyři tratě zítra čekají výluky. Z Hradce místo vlaků vyjedou autobusy

Zdroj: Hanka Poskočilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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