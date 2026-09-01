Čtyři tratě zítra čekají výluky. Z Hradce místo vlaků vyjedou autobusyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Čtyři tratě zítra čekají výluky. Z Hradce místo vlaků vyjedou autobusy
Hlášení znělo jako požár svařovacího robota, realita ale byla trochu jiná. V průmyslovém objektu v Nové...
Školáci se dnes vrátili do opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Předchozí...
Studentům tří hradeckých středních škol končí každodenní výpravy za obědem mimo školní areál. Na...
Technické služby Hradec Králové začaly hledat dva stromy, které letos o Vánocích ozdobí Velké a Masarykovo...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →