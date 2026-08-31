Tesco zvažuje odchod z Česka. Co by to znamenalo pro čtyři hradecké prodejny?

V květnu jsme se našich čtenářů ptali, který obchodní řetězec jim v Hradci nejvíce chybí. Jasným vítězem se stal Globus. Ani ten ale zatím žádné konkrétní plány na otevření prodejny ve městě nepotvrdil.
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Tesco odchod nepotvrdilo. Zpráva o prodeji ale není jen internetová spekulace
Informace o možném odchodu Tesca z Česka se objevila v červenci letošního roku. Britský Financial Times tehdy uvedl, že Tesco zkoumá možnosti prodeje svých aktivit ve střední a východní Evropě, konkrétně v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Podle listu společnost kvůli možnostem dalšího postupu spolupracuje s bankéři. Evropská divize Tesca zaměstnává více než 22 tisíc lidí.
Neznamená to ale, že Tesco z českého trhu skutečně odchází. Společnost svůj údajný záměr oficiálně nepotvrdila. Stejně tak není oznámen žádný prodej české sítě ani termín případného odchodu.
V Hradci jsou čtyři prodejny. Od velkých hypermarketů po nový supermarket
Co dělá celou situaci ještě zajímavější je fakt, že Tesco ještě letos v květnu svou síť v Hradci Králové rozšiřovalo. 20. května otevřelo na Milady Horákové novou prodejnu, která vznikla v prostorách bývalého Alberta. Šlo už o čtvrté Tesco ve městě. Další tři se nachází ve Futuru v Brněnské ulici, další je na Dukelské třídě, třetí na Rašínově třídě. Tři z nich jsou tedy hypermarkety, čtvrtá prodejna na Moravském Předměstí je menší supermarket. Rozdílná velikost a umístění prodejen přitom mohou hrát důležitou roli v případě, že by se česká síť skutečně prodávala.
Není totiž vůbec jisté, že by všechny čtyři hradecké obchody skončily pod jednou značkou. Jednou z možností je prodej celé sítě jednomu zájemci, jiným scénářem rozdělení jednotlivých prodejen mezi více obchodníků.
Hradečané mají jasno. V květnové anketě vyhrál Globus
Právě tady se nabízí otázka, která bude zajímat řadu Hradečanů. Kdo by mohl Tesco nahradit?
Našich čtenářů jsme se v rámci ankety květnu ptali, který obchodní řetězec jim v Hradci nejvíce schází. Na výběr měli z řetězců Globus, IKEA, Primark, Zaru a možnost „jiné“. V anketě mezi 4 158 získal nejvíce hlasů Globus. Stejným směrem se nesla i diskuse pod článkem. „Globus, a hlavně jsou části města, kde není nic a musí dojíždět, což má také vliv na dopravu ve městě,“ napsal jeden ze čtenářů.
Na Facebooku se objevovaly podobné reakce: „Globus by ledaskdo uvítal!“ nebo „Jednoznačně Globus, chybí a moc“.
Ve veřejném prostoru se v souvislosti s možným prodejem ale spekuluje i o dalších obchodnících. Mezi nimi například polská Biedronka, která v posledních letech výrazně expanduje a vstup na český trh by pro ni mohl představovat významný krok.
Nejde samozřejmě o reprezentativní průzkum obyvatel Hradce Králové. Výsledek ale ukazuje, že o značku je mezi značný zájem a případná změna majitele Tesca tak okamžitě otevřela otázku, zda by některá z jeho prodejen nemohla připadnout právě Globusu.
Globus žádný konkrétní plán pro Hradec zatím nemá
Jenže mezi přáním zákazníků a realitou je zatím poměrně velký rozdíl. Globus v Hradci Králové žádný hypermarket nemá. Ve svém aktuálním seznamu uvádí 18 hypermarketů a menších prodejen Globus Fresh. Nejbližší velkou pobočku má v Pardubicích.
Ptali jsme se proto přímo Globusu, zda by v případě uvolnění některé z prodejen Tesca zvažoval její převzetí. Odpověď je zatím opatrná. „Společnost Tesco svůj údajný záměr odejít z České republiky oficiálně nepotvrdila, proto se k těmto spekulacím nebudeme vyjadřovat,“ uvedl Globus. Řetězec zároveň dodal, že dlouhodobě vyhodnocuje příležitosti, jak být zákazníkům co nejblíže. „V tuto chvíli však nemáme žádné konkrétní plány, které bychom mohli potvrdit,“ uvedla dále společnost. Takže zatímco Hradečané by Globus na některém z míst po Tescu zjevně uvítali, samotný řetězec jeho příchod do města nechává s otazníkem.
Případný odchod Tesca mohl Globusu nabídnout už existující velké obchodní prostory na zavedených místech. Globus se dlouhodobě soustředí především na hypermarkety. Jeho současná síť zahrnuje například Pardubice, Liberec, Olomouc, Brno, České Budějovice, Ostravu nebo několik pražských lokalit. Hradec Králové v tomto seznamu není. To ale samo o sobě neznamená, že by některá z hradeckých prodejen byla pro Globus vhodná. O tom by rozhodovala řada faktorů, od velikosti a dispozice objektu přes vlastnické a nájemní vztahy až po dopravní dostupnost a ekonomiku konkrétní lokality.
Ve hře by mohly být i jiné značky
Neexistuje potvrzení, že by některý z obchodních řetězců aktuálně jednal o konkrétní hradecké prodejně Tesca. Ve veřejném prostoru se v souvislosti s možným prodejem ale spekuluje i o dalších obchodnících. Mezi nimi například polská Biedronka, která v posledních letech výrazně expanduje a vstup na český trh by pro ni mohl představovat významný krok. Podobně se v úvahách objevují i další zahraniční řetězce.
Stejně tak nelze jako reálný plán prezentovat návrat Carrefouru. Ten v Česku klasickou síť supermarketů neprovozuje. Ačkoli se jeho značka na český trh v omezené podobě vrací prostřednictvím spolupráce s JIP Východočeská, nejde o návrat původní maloobchodní sítě. Úvaha o Carrefouru v Hradci tak zůstává spíše zajímavou připomínkou minulosti než konkrétní variantou.
Možná by každý obchod skončil jinak
Pro Hradec by nakonec mohl být zajímavější scénář, ve kterém by všechny čtyři prodejny nezískal jeden řetězec.
Velký hypermarket ve Futuru má jiné parametry než supermarket na Milady Horákové. Jinou cílovou skupinu a jiné možnosti má také prodejna v centru města nebo hypermarket na Rašínově třídě.
Pokud by se tedy česká síť Tesca skutečně prodávala, není vyloučeno, že by jednotlivé lokality získali různí obchodníci. Jeden by mohl usilovat o velký hypermarket, jiný o menší městskou prodejnu. Pro Hradec by to znamenalo pestřejší konkurenci, ale také výrazně složitější proces změny.
Zatím je ovšem všechno ve fázi úvah. Tesco svůj odchod z České republiky nepotvrdilo a jeho čtyři hradecké prodejny dál fungují.