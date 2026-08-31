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Tesco zvažuje odchod z Česka. Co by to znamenalo pro čtyři hradecké prodejny?

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Obchodní řetězec Tesco zvažuje prodej svého podnikání v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Definitivní odchod z českého trhu ale řetězec nepotvrdil. Pokud by k němu došlo, Hradec Králové, kde aktuálně fungují čtyři prodejny, by změnu pocítil výrazně. Kdo by je mohl nahradit?
Informace o možném odchodu Tesca z Česka se objevila v červenci letošního roku.

Informace o možném odchodu Tesca z Česka se objevila v červenci letošního roku.

Zdroj: Markéta Hamerníková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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