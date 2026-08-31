Záchytka v Hradci má nového ředitele. Od září ji povede bývalý policista Sameš

Záchytka v Hradci má nového ředitele. Od září ji povede bývalý policista SamešPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Stanice je v objektu v části Nový Hradec Králové. Z personálních důvodů několik let funguje v omezeném režimu.
Hradec Králové se zítra opět zaplní školáky a ranní cesty do školy budou zase o něco rušnější. Hradečtí...
Obchodní řetězec Tesco zvažuje prodej svého podnikání v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Definitivní...
Fotbalisté FC Hradec Králové v Liberci neuspěli. Votroci už od šesté minuty museli hrát bez vyloučeného...
Město Jičín bude od 1. září dražit 15 parcel pro stavbu rodinných domů v areálu bývalých kasáren. Další...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →