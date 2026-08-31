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Záchytka v Hradci má nového ředitele. Od září ji povede bývalý policista Sameš

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Ředitelem Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje v Hradci Králové bude od 1. září Petr Sameš. O jeho jmenování dnes rozhodli krajští radní. Sameš v minulosti působil jako policista, provozní ředitel bezpečnostní agentury, sociální pracovník či středoškolský pedagog. Do výběrového řízení se přihlásilo devět zájemců.
Stanice je v objektu v části Nový Hradec Králové. Z personálních důvodů několik let funguje v omezeném režimu.

Stanice je v objektu v části Nový Hradec Králové. Z personálních důvodů několik let funguje v omezeném režimu.

Zdroj: Magistrát města Hradce Králové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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