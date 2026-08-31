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České dráhy vrací školní spoje, s orientací pomůže semafor

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Prázdniny pomalu končí a s nimi přichází tradiční nápor cestujících na železnici. České dráhy proto posílily některé spoje a od zítřka vrátí také některé školní vlaky.
České dráhy vrací školní spoje, s orientací pomůže semafor

České dráhy vrací školní spoje, s orientací pomůže semafor

Zdroj: České dráhy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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