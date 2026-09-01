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Plameny se pustily do vzduchotechniky v novopacké továrně

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Hlášení znělo jako požár svařovacího robota, realita ale byla trochu jiná. V průmyslovém objektu v Nové Pace se v pondělí večer rozhořely filtry v navazujícím vzduchotechnickém zařízení. Hasiči škodu vyčíslili předběžně na čtvrt milionu korun.
Plameny se pustily do vzduchotechniky v novopacké továrně

Plameny se pustily do vzduchotechniky v novopacké továrně

Zdroj: HZS Královehradeckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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