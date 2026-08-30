Jičín bude od 1. září dražit parcely pro domy v bývalých kasárnách

Dražby se budou konat 1. až 3. září a 7. září. Zájemci o parcely pro rodinné domy si budou muset připravit nejméně 2,84 milionu až 4,87 milionu korun. Pozemky pro stavbu bytových domů se budou dražit jako celek, vyvolávací cena bude 82,5 milionu korun, vyplývá z informací radnice na dražebním portálu.
Na přelomu května a června se z 34 nabízených parcel pro rodinné domy vydražilo 19 pozemků.
Cena pro opakované dražby pozemků pro rodinné domy bude stejná jako v prvním kole, tedy nejméně 6560 korun za metr čtvereční. Pozemky pro bytové domy mají minimální cenu 11.000 korun za metr čtvereční.
V desetihektarovém areálu u Valdštejnské lipové aleje by mělo vzniknout asi 200 bytů. Přibližně tři čtvrtiny z nich by měly být v sedmi bytových domech, zbytek v rodinných domech.
Z prodeje parcel by se městu mohla vrátit investice 274 milionů korun do infrastruktury v oblasti. S příjmem z prodeje pozemků již počítá letošní rozpočet města, uvedla radnice.
V areálu město již před dražbami schválilo prodej prvních pěti parcel pro domky, jejichž kupce na přelomu loňského a letošního roku vybralo obálkovou metodou. Prodejem chtělo otestovat zájem o parcely. Obálkovou metodou nabídli úspěšní zájemci od 7111 do 9119 korun za metr čtvereční. Bylo to výrazně více, než město čekalo.
Do prodeje město zatím nedalo pozemky v místě bývalého podzemního bunkru, kde by v budoucnu mohlo být osm domků. Pro bunkr si radnice hodlá pořídit zpřesnění podmínek a možností výstavby. Udělat by to měla společnost Cuboid architekti, která dříve vytvořila studii a koncept zástavby celých kasáren po vítězství v architektonické soutěži v roce 2014.
Armádní areál získalo město mezi lety 2000 až 2006, později v něm zbouralo většinu budov. Původně měli kasárny přebudovat soukromí investoři. Ani jeden ze dvou pokusů předat místo soukromníkům ale nevyšel. Město se v roce 2011 rozhodlo, že ve využití místa bude pokračovat samo.