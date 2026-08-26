Masvidal jedná o návratu do UFC. Chce uzavřít kapitolu s EdwardsemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Masvidal jedná o návratu do UFC. Chce uzavřít kapitolu s Edwardsem
Bodový lístek Jana Bezoušky po zápase Davida Hoška s Danielem Schwindtem rozčílil Ondřeje Novotného....
Max Holloway označil Conora McGregora za pomalého a starého. Ir odpověděl útokem na počet inkasovaných...
Gilbert Burns rozdělil debatu na dvě části. Pro jiu-jitsu použitelné přímo v MMA vybral Charlese Oliveiru,...
Magomed Magomedov nastoupil do třetího kola s vykloubeným ramenem. Islam Makhachev ho po prvním kontaktu s...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →