Je tajemný, rezervovaný a neotevře se jen tak někomu. Internet propadl novému typu partnera

Kdo je vlastně partner typu „Black Cat“?
Pojem „Black Cat“ vznikl na internetu jako protipól známého archetypu „Golden Retriever“. Vychází ze stereotypní představy kočky jako nezávislého a vybíravého zvířete, které svou náklonnost neprojevuje hned každému. Když si ale někoho pustí k sobě, dokáže si s ním vytvořit silné pouto.
Podle popisů, které se v souvislosti s tímto trendem objevují na
sociálních sítích a dalších internetových platformách, bývá partner typu „Black Cat“ spíše introvertní, klidný a přemýšlivý. Na první pohled může působit trochu tajemně nebo nepřístupně. Své pocity nemusí vyjadřovat nahlas a často potřebuje více času, než si k někomu vytvoří důvěru. Když se ale ve vztahu cítí bezpečně, může svou náklonnost projevovat velmi intenzivně, jen méně okázalým způsobem. Místo neustálého opakování romantických slov se může soustředit na stabilitu, spolehlivost a konkrétní činy.
Je přitom důležité připomenout, že nejde o vědeckou kategorii ani psychologickou diagnózu. „Black Cat“ a „Golden Retriever“ jsou zjednodušená internetová označení, která popisují určité chování nebo
energii. A neplatí to jen pro muže. Partnerem typu „Black Cat“ může být kdokoli bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci. Známé postavy, které mají energii „Black Cat“
Pokud si chcete tento archetyp představit, stačí se podívat na populární
filmy, seriály a knihy. Často jde o postavy, které zpočátku působí rezervovaně, své emoce drží pod kontrolou a nepustí si k sobě jen tak každého.
Příkladem může být Conrad Fisher ze seriálu
The Summer I Turned Pretty. Své silné city často nekomunikuje přímo a spoustu věcí si nechává pro sebe. Přesto jeho chování vůči lidem, na kterých mu záleží, ukazuje, že je schopný velké oddanosti a péče.
Do této kategorie se v internetových diskusích často řadí i další zamyšlení, sarkastičtí nebo rezervovaní hrdinové. U podobných příkladů je ale dobré rozlišovat mezi tajemnou povahou a chováním, které už může být toxické nebo manipulativní. Rezervovanost, introverze a potřeba vlastního prostoru totiž nejsou totéž jako emoční nedostupnost nebo nerespektování hranic druhého člověka.
I u skutečných
celebrit je přesnější mluvit spíše o image než o jejich skutečné osobnosti. S estetikou a energií „Black Cat“ internet často spojuje například Timothéeho Chalameta nebo Jacoba Elordiho, což ale neznamená, že jejich soukromý partnerský život tomuto archetypu skutečně odpovídá.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ROMANTICKÉ KOMEDIE SLAVÍ VELKÝ NÁVRAT. OTÁZKA JE, JAK MOC TO SOUVISÍ S KRIZÍ RANDĚNÍ Foto: Eddy Chen/Prime Video „Black Cat“ versus „Golden Retriever“: V čem je rozdíl?
Partner typu „Golden Retriever“ bývá v internetové kultuře popisován jako otevřený, spontánní a plný energie. Má rád lidi, své emoce dává najevo poměrně jasně a náklonnost projevuje bez velkého váhání. Mezi popkulturní postavy, které s tím fanoušci často spojují, patří například Ken z filmu
Barbie, Winston ze seriálu New Girl nebo Steve Harrington ze seriálu Stranger Things.
Partner typu „Black Cat“ je obvykle naopak rezervovanější. Nemusí být středem pozornosti, potřebuje více soukromí a své city může projevovat nenápadněji. Někdy používá suchý humor nebo sarkasmus a lidem mimo svůj blízký okruh může připadat odměřený.
Rozdíl ale není v tom, že jeden typ miluje víc než druhý. Jde spíše o způsob, jakým dávají najevo lásku a náklonnost. „Golden Retriever“ vám možná spontánně řekne, jak moc vás miluje, a bude chtít všem ukázat, že jste spolu. „Black Cat“ vám možná místo velkého romantického gesta přinese kávu přesně tak, jak ji pijete, nebo se večer jednoduše objeví vedle vás, když ví, že máte těžký den.
Ani jeden přístup není lepší. A koneckonců většinu lidí ani nelze jednoznačně zařadit jen do jedné z těchto dvou kategorií. Člověk může být mezi neznámými lidmi tichý a rezervovaný, ale ve společnosti partnera úplně spontánní a hravý. Tyto internetové nálepky je proto lepší brát jako zábavný způsob, jak popsat určité vlastnosti, ne jako přesné kategorie, do kterých se musí každý vejít.
Jak partner typu „Black Cat“ projevuje lásku?
Nečekejte nutně básně každých deset minut ani velká romantická gesta před davem. U tohoto typu člověka je často potřeba všímat si méně nápadných signálů. Lásku může projevovat především konkrétními činy. Místo dlouhého vysvětlování vám opraví rozbité dveře, pomůže s těžkým balíkem, přinese vaše oblíbené jídlo nebo se postará o něco, o čem ví, že vám dělá starosti.
Pro mnoho lidí s touto povahou je důležitá i samotná společná přítomnost. Může jim úplně stačit večer, kdy jste spolu v jedné místnosti, i když každý dělá něco vlastního. Nemusí neustále mluvit, aby měli pocit blízkosti.
Často si také pamatují malé detaily. Vědí, jakou pijete kávu, jaký čaj máte rádi, když jste nemocní, nebo které drobnosti vám dokážou zlepšit den. Právě tyto malé projevy mohou být jejich způsobem, jak ukázat, že vás skutečně vnímají.
Velkým projevem důvěry může být i to, když vás člověk pustí do svého osobního prostoru a začne s vámi sdílet věci, které běžně neříká každému. Pro někoho, kdo si své soukromí výrazně chrání, může být otevřenost jedním z nejsilnějších projevů blízkosti.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ZNÁMÁ INFLUENCERKA PŘIŠLA S TEORIÍ, KTERÁ MĚNÍ POHLED NA RANDĚNÍ @onairwithryan You've heard of golden retriever boyfriends... but what about a black cat boyfriend? 🐈⬛ The mysterious, moody yet loving and caring guy like Conrad from #TheSummerITurnedPretty ♬ original sound - OnAirWithRyan Proč jsou partneři typu „Black Cat“ tak populární?
Popularita tohoto trendu může souviset i s širší únavou z neustálé online prezentace. Sociální sítě jsou plné výrazných projevů, velkých gest a potřeby ukazovat, jak moc jsme šťastní, zamilovaní nebo úspěšní. V takovém prostředí může být přitažlivá představa někoho, kdo nemá potřebu všechno vystavovat na odiv. Partner, který nehraje pro publikum, ale svou náklonnost dává najevo spíše v soukromí, může v internetové kultuře představovat určitý symbol autenticity.
Svou roli hraje také popularita takzvaných
slow burn romantických příběhů. Lidé milují představu vztahu, který nevznikne za jediný den. Postupné získávání důvěry, drobná gesta a pomalé otevírání se druhému člověku mohou působit romanticky právě proto, že každému kroku předchází určitý vývoj.
Zároveň se postupně mění i to, jak vnímáme mužské postavy v romantických příbězích. Pro mnohé už není ideálem jen extrémně sebevědomý muž, který musí být neustále nejhlasitějším člověkem v místnosti. Přitažlivá může být i kombinace klidu, citlivosti a schopnosti být zranitelný.
6 znaků, které internet spojuje s partnerem typu „Black Cat“: Více poslouchá, než mluví, ale pamatuje si věci, které jste mu řekli. Své city projevuje spíše činy než velkými slovy. Potřebuje vlastní prostor, čas o samotě a své koníčky. Ve společnosti může být rezervovanější, ale mezi blízkými lidmi ukazuje úplně jinou stránku. Upřednostňuje klidnější společné chvíle před neustálou společenskou aktivitou. Když něco slíbí, můžete se na něj spolehnout.
Samozřejmě ani přítomnost všech těchto znaků z nikoho nedělá oficiální „Black Cat“ osobnost. Jde jen o vlastnosti, které internet s tímto archetypem nejčastěji spojuje.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: UŽ ŽÁDNÉ HLEDÁNÍ „TOHO PRAVÉHO”: TREND WILDFLOWERING UKAZUJE, PROČ DÁT VZTAHŮM ČAS Foto: The CW Je chování typu „Black Cat“ varovným signálem?
To, že je někdo tišší, introvertnější nebo samostatnější, automaticky neznamená, že je emočně nedostupný nebo nemá zájem o vztah. Zdravý rezervovaný partner stále komunikuje, projevuje zájem a respektuje potřeby druhého člověka. Možná potřebuje více času, aby se otevřel, ale postupně vám dává najevo, že s vámi chce budovat blízkost.
Problém nastává ve chvíli, kdy začneme pojmem „Black Cat“ omlouvat chování, které je ve skutečnosti nezdravé. Pokud se vám partner dlouhodobě neotevírá, nekomunikuje, neprojevuje žádnou snahu, ignoruje vaše potřeby a vedle něj se neustále cítíte nejistě, není fér všechno vysvětlovat jeho „tajemnou povahou“. Stejně tak kontrolování, manipulace, neustálé mizení nebo odmítání jakékoli zodpovědnosti za vztah nejsou romantické vlastnosti.
Tišší povaha a emoční nedostupnost jsou dvě odlišné věci.
Může vztah s tímto typem partnera fungovat?
Stejně jako může fungovat vztah s jakýmkoli jiným typem osobnosti, může fungovat i vztah s „Black Cat”. Výzvou může být především komunikace. Člověk, který si své emoce přirozeně více chrání, může potřebovat delší čas, aby dokázal pojmenovat, co cítí nebo co od vztahu potřebuje. To ale neznamená, že druhý partner musí neustále hádat, co se děje.
I ve vztahu s rezervovanějším člověkem by měla existovat komunikace, snaha a postupné budování důvěry z obou stran. Trpělivost je důležitá, ale neměla by znamenat, že budete celé měsíce čekat na základní zájem nebo respekt.
Nakonec nezáleží na tom, jestli je váš partner více „Golden Retriever“, „Black Cat“ nebo kombinací obou. Úspěšný vztah nestojí na internetové nálepce, ale na tom, jestli se vedle sebe cítíte bezpečně, respektovaně a milovaně.
A možná právě to je na celém tomto trendu nejdůležitější:
láska nemusí vždy vypadat stejně. Někdo ji řekne nahlas, jiný ji ukáže tím, že si něco zapamatuje. Pokud ale oba rozumíte tomu, co vám ten druhý svým chováním říká, nezáleží až tak na tom, do které internetové kočičí nebo psí kategorie patříte. Zdroje: Amora, TikTok