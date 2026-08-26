Nervózní Alcaraz podával na US Open vedle Sereny Williamsové. Po výhře vtipkoval, že málem zapomněl hrát tenis

V pondělí 25. srpna 2026, kurt Arthura Ashe, první kolo mixu na US Open. Carlos Alcaraz nadhodí míč, natáhne se k servisu a pošle ho do sítě. Dvojchyba. Hned první bod zápasu. O pár minut později přijde i ztráta prvního servisního gamu. Třiadvacetiletý Španěl, který loni na stejném místě zvedl singlový pohár, vypadá na chvíli jako někdo, kdo poprvé stojí na centrkurtu. Jenže problém nebyl na druhé straně sítě. Problém stál přímo vedle něj.
„Co jiného mám dělat, hraju vedle jedinečné Sereny Williamsové“
Tuhle větu Alcaraz neřekl na tiskové konferenci, jak se po sociálních sítích šířilo. Zazněla přímo na kurtu, v rozhovoru s Andreou Petkovicovou během přestávky po prvním setu. Dvojice Alcaraz/Williamsová právě vedla nad Erin Routliffeovou a Lloydem Glasspoolem a Španěl dostal mikrofon pod nos. Místo obvyklých frází o „dobrém pocitu na kurtu“ přišel s odzbrojující upřímností: „Dvojchyboval jsem na prvním bodu. Byl jsem opravdu, opravdu nervózní.“ A pak přidal pointu, která obletěla internet: „Co jiného mám dělat, hraju vedle jedinečné Sereny Williamsové.“
Nebyla to naučená hláška. Alcaraz se Serenou nakonec vyhráli 5:3, 4:1, postoupili do čtvrtfinále, a v něm ještě tentýž den vypadli s Belindou Bencicovou a Flaviem Cobollim. Ale skóre nikoho nezajímalo. Zajímalo je, jak může hráč s pěti grandslamovými tituly na kontě ztratit nervy kvůli parťačce ve čtyřhře.
Proč tam Serena vůbec byla
Williamsová neseděla v lóži jako ambasadorka. Vrátila se hrát. Po comebacku na Wimbledonu 2026 přijala divokou kartu do mixu US Open po boku Alcaraze, a oficiální oznámení turnaje z 22. srpna to potvrdilo. Singl neplánovala, ale na Arthur Ashe se vrátila jako soutěžící hráčka, ne jako vzpomínka.
Pro Alcaraze nešlo o první grandslamový mix. Ten odehrál už na US Open 2025 s Emmou Raducanuovou. Jenže Raducanuová není Serena. A právě v tom je jádro celé historky: Alcaraz hrál po boku ženy, kterou od března 2024 veřejně označuje za svůj největší vzor. V rozhovoru pro ATP tehdy řekl, že obdivuje „vše, co dokázala v tenise i v životě“, a zmínil její cestu ze skromných poměrů na vrchol.
Nervozita jako Alcarazův opakující se motiv
Kdyby šlo o ojedinělý výstřelek, dalo by se to odbýt jako marketingově šikovnou sebeironii. Jenže Alcaraz přiznává nervy pravidelně, a vždy ve chvílích, kdy by jiní raději budovali obraz absolutní neotřesitelnosti.
- Roland Garros 2023, semifinále proti Djokovičovi: přiznal, že začal zápas „velmi nervózně“, a mimořádné napětí podle něj přispělo ke křečím, které ho trápily.
- Laver Cup 2024: po vítězném víkendu řekl, že byl nervózní celou dobu, i když to na kurtu nevypadalo. „Jsem docela dobrý herec,“ dodal s úsměvem.
- US Open 2026, mix se Serenou: dvojchyba na prvním bodu, ztracený první servisní game, veřejné přiznání, že byl „opravdu, opravdu nervózní“.
Vzorec je jasný. Alcaraz nervy neskrývá, dělá z nich součást svého příběhu. A paradoxně tím působí sebevědoměji než hráči, kteří tvrdí, že je nic nerozhodí.
Co nervozita udělala s jeho servisem
Kontext dává číslům váhu. Na US Open 2025, při singlovém prvním kole proti Reillymu Opelkovi, Alcaraz vyhrál 86 % bodů po prvním servisu. Jeho trenér Juan Carlos Ferrero tehdy vysvětloval, že kvalita Alcarazova servisu stojí na pocitu uvolnění a komfortu v pohybu. V mixu se Serenou o rok později přišla dvojchyba hned na úvod a break v prvním gamu, přesně tam, kde bývá jinak nejstabilnější.
Důležité je dodat, že Alcaraz se na kurt vracel po téměř pětiměsíční pauze kvůli zranění pravého zápěstí. Kombinace dlouhé absence a přítomnosti globální ikony vytvořila koktejl, který by rozhodil ledaskterého hráče. Sám po zápase řekl, že mu Serena pomohla se uklidnit, že to s ní „šlo snadno“, a po pár úvodních gamech se srovnali do vítězného rytmu.
Kdy přijde singl
Hlavní soutěž US Open 2026 se hraje od 30. srpna do 13. září, los proběhl 27. srpna. V Česku turnaj vysílá Eurosport 1. Alcaraz vstoupí do pavouku jako obhájce titulu, a tentokrát už vedle sebe nebude mít nikoho, kdo by ho mohl rozhodit. Nebo možná právě proto bude klidnější.
Serena Williamsová stála na kurtu Arthura Ashe jako soutěžící hráčka a Carlos Alcaraz vedle ní na chvíli zapomněl, že je šampion. Právě proto ten moment funguje: ne kvůli dvojchybě, ale kvůli tomu, že ji přiznal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář