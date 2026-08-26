V Česku začne vysílat televize pro chovatele psů a koček, stojí za ní FrancouziPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Česku začne vysílat televize pro chovatele psů a koček, stojí za ní Francouzi
Televize Nova vrací do vysílání jeden ze svých největších seriálových taháků. Od pondělí 31. srpna se v...
Týmu deníku Sport (Czech News Center) se v kontextu posledního vývoje českého printového trhu podařil...
Asociace televizních organizací (ATO), která sdružuje největší televize na českém trhu plus mediální...
Poradenská firma Deloitte má novou šéfku komunikace. Na pozici head of communications nastupuje Kateřina...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →