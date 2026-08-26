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V Česku začne vysílat televize pro chovatele psů a koček, stojí za ní Francouzi

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Na českém televizním trhu za několik dní odstartuje nový TV kanál. V úterý 1. září v Česku začne vysílat nová placená televize Dog&Cat TV, za kterou stojí francouzský koncern Secom Holding. Obsah nové stanice bude zpočátku stoprocentně produkován ve Francii, s vlastními pořady se počítá od roku 2027. Na dnešní tiskové konferenci to oznámili zástupci
V Česku začne vysílat televize pro chovatele psů a koček, stojí za ní Francouzi

V Česku začne vysílat televize pro chovatele psů a koček, stojí za ní Francouzi

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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