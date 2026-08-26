Partnerům explodoval granát na balkóně a pod autem našli výbušninu. Pak majitel Viktorie Plzeň odešel z restaurace a zmizel

Případ, který česká média a policie řeší už patnáct let, nemá pravomocně odsouzeného pachatele, nemá tělo a od února 2019 nemá ani aktivní vyšetřování. Přesto zůstává jedním z nejtemněji podsvícených příběhů českého fotbalového podnikání, příběhem, kde se kříží milionové majetky po někdejší Škodě Plzeň, granáty na balkónech a podsvětí.
Poslední kroky a policejní verze
Podle dobové rekonstrukce, kterou přinesly Lidovky.cz, Miroslav Kříž ten večer večeřel v Chagall’s na pražských Hřebenkách. Telefonát přišel kolem desáté. Kříž odešel pěšky, ačkoli jeho SUV zůstalo stát u restaurace. Nikdo z přítomných nevěděl, s kým mluvil.
Policie případ nejprve vedla jako pohřešování. V prosinci 2011 ale kriminalisté změnili kvalifikaci: podle jejich verze byl Kříž po smrti. Obžaloba podaná v roce 2012 šla ještě dál, tvrdila, že šlo o únos a usmrcení. Jako údajný vykonavatel stanul před soudem Miroslav Rus, muž spojovaný s pražským podsvětím. Soud ho však zprostil obžaloby pro nedostatek důkazů. Motiv ani objednavatel nebyli prokázáni.
V únoru 2019 pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan potvrdil pro TN.cz, že vyšetřování bylo odloženo. Ne definitivně uzavřeno, odloženo. Teoreticky ho lze kdykoliv obnovit. Prakticky se tak dosud nestalo.
Miliony ze Škodovky a granát na balkóně
Jádro příběhu neleží ve fotbale, ale v penězích. Kříž figuroval v obchodním okruhu kolem společnosti AP Trust, která spravovala majetkový balík navázaný na bývalou Škodu Plzeň: pozemky, hotel CD, někdejší škodovácké byty, pohledávky. Vedle něj v tomto okruhu působili podnikatelé Kamil Marvánek a Petr Šikoš.
Vztahy uvnitř trojúhelníku nebyly poklidné. Jak v roce 2010 popsal investigativní text MF DNES, Marvánkovi tři roky před Křížovým zmizením explodoval na balkóně bytu granát. Pod jeho autem pak byla nalezena další výbušnina. Přímé propojení těchto incidentů s pozdějším Křížovým zmizením veřejné zdroje nedokládají. Doložený je ale společný okruh osob a eskalující spory o majetek a peníze.
Po Křížově zmizení kontrolu nad AP Trustem převzali právě Šikoš a Marvánek. Kříž přišel nejen o svobodu, nebo o život, ale i o vliv nad majetky, které pomáhal budovat. Rejstříková data ukazují jeho vazby nejen na AP Trust, ale i na firmy STES, Plzeňský Golf Park a samozřejmě FC Viktoria Plzeň.
Viktoria po Křížovi: čtyři majitelé za patnáct let
Křížovo zmizení otevřelo v klubu vakuum. Tomáš Paclík, plzeňský podnikatel, později popsal, že Viktorii nejprve půjčil peníze a následně koupil akcie. Klub pod jeho vedením zažil nejúspěšnější éru, tři ligové tituly a skupinu Ligy mistrů.
Vlastnická osa se pak posunula dál:
- Do roku 2010 – Miroslav Kříž jako spolumajitel a klíčová postava zákulisí.
- Po roce 2010 – Tomáš Paclík jako nový vlastník, Adolf Šádek jako výkonný šéf.
- 30. června 2023 – většinový podíl přebírá rakousko-švýcarská skupina FCVP GmbH.
- 26. září 2025 – majoritním vlastníkem se stává Palatua a.s. zbrojařského magnáta Michala Strnada. Šádek zůstává v čele managementu s plnou odpovědností za řízení a rozvoj.
Dnešní Viktoria nemá s Křížovou érou institucionálně nic společného. Představenstvo tvoří Šádek, Marek Šmrha, Viktor Legát a Martin Dellenbach. Fanoušci ani hráči z patnáct let staré kauzy žádné bezprostřední riziko nepociťují.
Co zůstává otevřené
Případ Miroslava Kříže je v českém fotbalovém prostředí mimořádný a velmi neobvyklý. Zmizení bývalého šéfa prvoligového klubu a místopředsedy svazu, soudní líčení s údajným členem podsvětí, zproštění obžaloby, odložení případu, to vše bez rozuzlení.
Veřejné verze pracují s únosem a obchodními spory. Policie v roce 2011 předpokládala smrt, obžaloba v roce 2012 tvrdila totéž. Tělo se ale nenašlo. Verzi dobrovolného útěku nahrává málo: Kříž odešel bez auta, bez věcí, s příslibem návratu do hodiny. Všechno ukazuje na člověka, který nečekal, že se nevrátí.
Patnáct let po tom sobotním telefonátu v Chagall’s zůstává Porsche Cayenne nejkonkrétnějším důkazem, že Miroslav Kříž vůbec existoval. A případ, který policie odložila, ale neuzavřela, čeká na něco, co dosud nepřišlo: na důkaz.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle