Lingr dostal v Houstonu v průměru 27 minut na zápas. Český záložník se vrací do Evropy za zlomek původní ceny

Když v březnu 2025 Slavia Praha oznamovala Lingrův odchod do MLS, sportovní ředitel Jiří Bílek mluvil o hráčově víře ve větší herní vytížení. O rok a půl později sedí sedmadvacetiletý ofenzivní záložník na statistice, která vypráví opačný příběh: sedmnáct ligových zápasů v sezoně 2026, z toho třináct nástupů z lavičky a celkově něco přes čtyři sta minut. Průměr? Zhruba 27 minut na zápas. Místo klíčové role v americkém fotbale se z Lingra stal drahý střídající hráč, který teď balí kufry zpátky do Evropy, jenže ne do Rotterdamu ani do Prahy, ale do stotisícových Kielc na jihu Polska.
Z Feyenoordu přes Slavii do Houstonu a zpět
Lingrova kariérní trajektorie posledních tří let připomíná horskou dráhu, kde každý další úsek jede o patro níž. V sezoně 2023/24 nastoupil za Feyenoord do dvaceti ligových zápasů v Eredivisie, ale nasbíral jen 320 minut, čistě v roli střídajícího. Feyenoord ho následně v září 2024 pustil zpět do Slavie za reportovaných 2,2 milionu eur. A jen o půl roku později zamířil přes Atlantik do Houstonu, kde podepsal smlouvu do června 2028 s opcí do 2029.
První houstonská sezona ještě vypadala nadějně: 26 ligových startů, 1 795 minut, tři góly a čtyři asistence. Druhá sezona ale přinesla propad. Podle dat Opta Analyst odehrál Lingr v ročníku 2026 pouhých 411 minut v sedmnácti vystoupeních. Oficiální hlášení MLS o zraněních ho přitom v květnu 2026 neuvádělo mezi zraněnými. Jedinou doloženou absencí byla suspendace po červené kartě proti San Diegu. Nešlo tedy o sérii zdravotních problémů, šlo o to, že trenér ho jednoduše nepotřeboval v základu.
Ekonomika pádu: ze 100 milionů na 25
Finanční stránka celého příběhu je pro Lingra i jeho bývalé kluby nepříjemná. Podle polského serveru Goal.pl zaplatil Feyenoord za Lingra Slavii kolem 4 milionů eur, tedy přibližně 100 milionů korun. Aktuální přestup do Korony Kielce by podle Meczyki.pl mohl vyjít až na 1 milion eur včetně bonusů, zhruba 25 milionů korun. Prodejní cena tak odpovídá asi čtvrtině původní investice.
Pro Houston jde rovněž o ztrátový odchod. Klub přivedl Lingra jako významnou ofenzivní posilu se smlouvou na čtyři roky, přičemž odchází výrazně před jejím koncem. Přesnou částku, kterou Houston za přestup zaplatil, klub nikdy oficiálně nezveřejnil, ale i sekundární zdroje pracovaly s vyšší sumou, než je nynější milion do Kielc. Ochota pustit hráče za takových podmínek naznačuje, že Houston z přestupu raději vycouvá se ztrátou, než aby platil plat hráči, pro kterého nemá minuty.
Co jsou Kielce za adresu
Korona Kielce není jméno, které by českému fanouškovi automaticky zvedlo obočí. V sezoně 2025/26 skončila na jedenáctém místě Ekstraklasy se 43 body, v úvodu nového ročníku se drží kolem středu tabulky. Stadion pojme necelých 16 tisíc diváků. Na první pohled nic, co by vypadalo jako kariérní posun po Feyenoordu a MLS.
Jenže pod povrchem se něco děje. Rozpočet klubu vyrostl z plánovaných 30 milionů zlotých na přibližně 39 až 40 milionů, tedy asi 230 milionů korun. Prezident Leszek Czarny před sezonou 2026/27 mluvil o téměř dva a půlnásobném růstu sponzorských příjmů a „obrovských nadějích“. Trenér Jacek Zieliński potvrdil, že klub dlouhodobě hledal ofenzivní posilu a Lingrův transfer je „odklepnutý“. Korona není polská špička typu Legie nebo Lechu, ale není to ani sestupový projekt. Je to klub v růstové fázi, který si operaci za milion eur vůbec může dovolit právě proto, že jeho ekonomika jde nahoru.
Minuty místo prestiže
Celý přestup stojí na jednoduché logice: Lingr potřebuje hrát. Ve 27 letech nemá čas sedět na lavičce dalšího velkého klubu a čekat na příležitost, která nepřijde. V Houstonu dostal v sezoně 2026 méně minut než předtím ve Feyenoordu, kde už jeho role byla epizodní. Trend je jasný a bez zásahu by pokračoval dolů.
Polská liga mu nabízí něco, co MLS v jeho případě nedokázala: reálnou šanci na pravidelnou roli v základní sestavě. Korona ho nepřivádí jako exotickou marketingovou posilu, ale jako konkrétní řešení ofenzivního problému. Pokud dostane třicet a víc ligových startů za sezonu, vrátí se mu nejen herní rytmus, ale i argument pro reprezentační nominaci; ze širšího výběru národního týmu totiž nikdy oficiálně nevypadl a stále figuruje jako pětadvacetinásobný reprezentant a účastník EURO 2024.
Podle nás je Ekstraklasa v Lingrově věku spíš test okamžité výkonnosti než odrazový můstek do top pěti lig. Pokud v Kielcích chytne silnou sezonu, může si vrátit kredit pro lepší středoevropskou adresu. Pokud ne, může se z polského středu tabulky stát strop.
Transfer se dokončuje, Lingr už podle Meczyki.pl přiletěl do Evropy. Místo 27 minut z lavičky v Texasu ho čeká šance dokázat, že jeho kariéra ještě nemá za sebou nejlepší kapitolu, jen tu nejdražší.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner