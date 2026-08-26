Akcie z roku 1989 ležely v zásuvce po babičce. Mechanismus splitů a reinvestovaných dividend z nich udělal 580 000 korun

Příběh zní jako pohádka o šťastném nálezu, jenže skutečný mechanismus je prozaičtější, a o to poučnější. Hodnotu nevytvořil samotný certifikát. Vytvořil ji čas, růst firmy z regionálního pivovaru do člena dánského indexu OMX C25, desítky vyplacených dividend a minimálně jeden akciový split.
Co split udělá a co ne
Nejčastější omyl při čtení podobných příběhů: „akcie se rozštěpily, a tím zbohatly.“ Ne tak docela. Split je účetní operace, která rozdělí jednu akcii na více kusů a současně sníží cenu za kus. Majetek akcionáře se v okamžiku splitu nezmění ani o korunu.
Royal Unibrew provedl split 1:5 s účinností od 5. května 2015. Z jedné akcie o nominální hodnotě 10 dánských korun vzniklo pět akcií o nominále 2 koruny. Kdo před splitem držel jeden kus za zhruba 2 500 DKK, měl po něm pět kusů po 500 DKK. Stejná hodnota, jiný počet.
Proč na tom tedy záleží? Protože od okamžiku splitu se veškerý další kurzový růst i dividendy počítají na vyšší počet kusů. Split sám hodnotu nevytváří, ale funguje jako multiplikátor všeho, co přijde potom. A u Royal Unibrew toho přišlo hodně.
Dividenda jako tichý motor
Tady se příběh láme na dvě větve. Jedna vede k solidnímu výsledku, druhá k dramatickému.
- Větev A: dividendy vybrané. Investor inkasuje hotovost, utratí ji nebo nechá ležet na účtu. Drží stále stejný počet akcií. Kurzový růst pracuje jen na původní základně.
- Větev B: dividendy reinvestované. Vyplacená hotovost se okamžitě použije na nákup dalších akcií. Příští dividenda i kurzový růst pak dopadají na větší počet kusů. Ty nesou další dividendy, za které se kupují další kusy. Efekt složeného úročení se v prvních letech téměř neprojeví. Po dvou dekádách se rozevírá. Po třech a více je rozdíl mezi oběma větvemi propastný.
Pro rok 2025 Royal Unibrew navrhl dividendu 16 DKK na akcii, tedy zhruba 53 Kč na kus. Na konci roku 2025 se akcie obchodovala za 574,50 DKK a firma měla v oběhu 50,2 milionu akcií. Z regionálního pivovaru vyrostl zavedený severský nápojový titul s tržní kapitalizací přes 28 miliard DKK. Právě tento typ firmy, stabilní, dividendově disciplinovaná, s dlouhou historií, je prostředí, kde trpělivé držení funguje nejlépe.
Přesný výpočet konečné částky přes 580 000 Kč by vyžadoval znát počet nalezených kusů, kompletní historickou řadu dividend a to, zda byly skutečně reinvestovány. Tyto údaje se z veřejných zdrojů nepodařilo doložit. Princip je ale jasný: čas plus reinvestice plus kvalitní titul rovná se exponenciální křivka.
Papír v šuplíku vs. digitální evidence
A teď k paradoxu celého příběhu. V Dánsku jsou listované akcie povinně dematerializované od roku 1988, tedy ještě před datem na nalezeném certifikátu. Fyzický papír z roku 1989 tak není „cenný papír“ v tom smyslu, že by sám o sobě zakládal právo. Je to historický artefakt, administrativní stopa.
Rozhodující je zápis v systému Euronext Securities Copenhagen (dříve VP Securities). Kdo chce uplatnit nárok, musí jít přes svou banku nebo takzvaného správce účtu. Euronext výslovně uvádí, že konkrétní dotazy na držby soukromým investorům přímo neřeší. V dědických situacích je třeba doložit rozhodnutí soudu nebo jiné dědické dokumenty; bez nich evidenci nelze změnit.
Pokud tedy někdo najde podobný certifikát, klíčové kroky jsou:
- Nic nevyhazovat, zachovat rubopisy, obálky, veškerou dokumentaci.
- Opsat emitenta, číslo emise, počet kusů a jmenovitou hodnotu.
- Ověřit přes banku, zda titul existuje v centrální evidenci.
- V případě dědictví připravit soudní usnesení.
Český šuplík: kupónová privatizace
Mnohem relevantnější je otázka jiná: nemám doma něco podobného? Odpověď zní: možná ano. Česká spořitelna ve svém FAQ výslovně zmiňuje akcie v nezařazené evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů a dodává, že se to „týká většinou akcií získaných v rámci kupónové privatizace.“
Služba Můj depozitář na webu CDCP umožňuje majitelům nezařazených účtů prověřit, zda na jejich jméno nějaké cenné papíry existují. Háček: u akcií v nezařazené evidenci nelze provádět změny ani výplaty bez předchozího převodu pod licencovaného obchodníka s cennými papíry.
Co se týká daní, samotné nabytí dědictví je podle Finanční správy osvobozený příjem. Daňová povinnost ale může vzniknout při následném prodeji akcií nebo při inkasu dividend. Konkrétní režim závisí na časovém testu, nabývací ceně a výši příjmů. Univerzální návod neexistuje, tady je na místě daňový poradce, ne článek na internetu.
Proč to není pohádka o štěstí
Lákavé je vidět v tomto příběhu loterii: někdo zapomněl papír v zásuvce a probudil se bohatší. Jenže mechanismus je přesně opačný. Hodnotu nevytvořilo zapomenutí. Vytvořila ji firma, která 36 let rostla, vyplácela dividendy a přežila celé hospodářské cykly. Nálezce měl štěstí v tom, že původní investor vybral kvalitní titul. A možná i v tom, že nikdo mezitím akcie neprodal ve špatnou chvíli.
Zopakovat takový výsledek dnes? Teoreticky ano, ale startovní podmínky jsou jiné. Royal Unibrew je už zralá firma v hlavním dánském indexu, ne malý regionální pivovar s prostorem k desetinásobnému růstu. Podle nás je nejsilnější poučení tohoto příběhu jiné než „hledejte v šuplících.“ Zní spíš: dlouhé držení kvalitního titulu s reinvestovanými dividendami dokáže víc než jednorázový spekulační zásah. Ale vyžaduje něco, co většina investorů nemá, trpělivost měřenou v dekádách.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková