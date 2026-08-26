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Akcie z roku 1989 ležely v zásuvce po babičce. Mechanismus splitů a reinvestovaných dividend z nich udělal 580 000 korun

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V dánském Otterupu někdo otevřel zásuvku a našel papír z roku 1989. Akcie pivovaru Bryggerigruppen, dnes Royal Unibrew, mezitím tiše pracovaly.
Akcie z roku 1989 ležely v zásuvce po babičce. Mechanismus splitů a reinvestovaných dividend z nich udělal 580 000 korun

Akcie z roku 1989 ležely v zásuvce po babičce. Mechanismus splitů a reinvestovaných dividend z nich udělal 580 000 korun

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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