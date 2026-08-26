Dva řezy a žádná kost. Rybář ukázal, jak vykostit kapra za minutu, a lidi nevěří, že to je tak snadné

Příprava kapra bez kostí je jednodušší, než si myslíte. Pomocí ostrého nože a dvou přesných řezů můžete tuto křehkou rybu proměnit v dokonalý filet, jehož chuť si zamiluje opravdu každý. A žádná návštěva pohotovosti už vám hrozit nebude.
Kapři patří mezi bezpečné ryby
Kapra byste si určitě měli dopřát častěji než na Vánoce, jak vybízí web
TheMeatEater. „Kapr obsahuje méně toxinů než podobně velké ryby, a to díky jeho pestré potravě, která se skládá z měkkýšů, hmyzu a vegetace. Pojem „bahenní ryba“ má negativní konotace, ale kapři z čisté vody jsou ve skutečnosti ke konzumaci bezpečnější než většina lovných ryb.“ Příprava kapra krok za krokem
Před vykostěním je třeba kapra očistit a vykuchat. Ze všeho nejdříve ostrým nožem proveďte čistý řez těsně pod žábrami a odstraňte hlavu. Poté veďte mělký řez od řitní ploutve směrem k hlavě a dávejte pozor, abyste nepropíchli žlučník.
Rukama opatrně odstraňte vnitřní orgány, začněte u ocasu a postupujte směrem k hlavě. Nakonec opláchněte rybu pod studenou vodou, abyste odstranili veškeré zbytky, a osušte ji ručníkem.
Zdroj fotografie: Depositphotos Letos si můžete dopřát kapra zcela bez kostí. Jejich odstranění je totiž mnohem jednodušší, než si myslíte. Technika vykosťování dvěma řezy
Nyní přichází ta nejzábavnější část – přesné odstranění kostí! Servírovat tuhle rybu bez kostí, to je totiž něco, co se jen tak nevidí. Můžete je sice přímo v mase překrájet ostrým nožem, ale klasické vykostění je klasické vykostění.
Položte kapra na bok. Začněte u hlavy a proveďte řez těsně nad páteří. Pracujte nožem podél páteře, přičemž se držte v blízkosti kostí, ale neprořezávejte je. Postupem směrem k ocasu vytvoříte na jedné straně filet bez kostí. Rybu otočte a postup opakujte na opačné straně.
Po těchto dvou řezech budete mít dva krásné, z větší části vykostěné filety! Zbývající drobné kostičky už snadno odstraníte pinzetou.
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Chcete-li minimalizovat čištění, můžete rybu před vykucháním vyfiletovat,“ radí web TheSpruceEats. „ Začněte řezem do masa za žábrami (vždy čerstvě nabroušeným nožem). Odkrojte páteř a žebra a poté nůž zvedněte a veďte řez směrem k ocasu. Až budete hotovi, otočte rybu a proveďte to samé na druhé straně. Jen dejte pozor, abyste neprorazili tělní dutinu.“
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková