Muchová a Menšík válcují US Open ve smíšené čtyřhře. Porazili pár s deseti grandslamy, recept na úspěch překvapí

Když se Karolína Muchová a Jakub Menšík postavili v pondělí večer newyorského času před mikrofon na kurtu, moderátor chtěl slyšet taktiku. Dostal módní radu. „Sladěné outfity, aby soupeř nevěděl, kdo je kdo,“ řekla Muchová se smíchem. Menšík přikyvoval v identickém růžovém tričku Adidas, se sladěným potítkem a kšiltovkou. Vtip to byl dobrý. Jenže za ním stojí dva zápasy, ve kterých česká dvojice bez jediné společné zkušenosti smetla deblové specialisty se třinácti grandslamovými tituly a pak ještě domácí americký pár. To chce víc než šatník.
Jak vznikl pár, který spolu nikdy nehrál
Příběh začal textovkou. Menšík Muchovou opakovaně přemlouval ke společnému startu ve smíšené čtyřhře, ona mu odpovídala, ať si nejdřív zlepší žebříček. Po jeho semifinále na Roland Garros 2026 už výmluvy došly. Organizátoři US Open jim udělili divokou kartu do nového formátu Mixed Doubles Championship, který se hraje ještě před startem hlavní singlové soutěže během takzvaného Fan Weeku.
Důležitý detail: Menšík přiznal, že mix nehrál prakticky od dětství. Muchová měla aspoň loňskou zkušenost, na US Open 2025 došla s Andrejem Rubljovem do čtvrtfinále. Společnou přípravu ale neměli žádnou. V prvním zápase se podle Muchové teprve „učili spolu komunikovat“.
Třináct grandslamů na druhé straně sítě
V prvním kole na ně čekali Kristina Mladenovicová a Marcelo Arévalo. Francouzka, bývalá světová jednička ve čtyřhře, má na kontě sedm grandslamových titulů v deblu a tři v mixu. Salvadorec Arévalo, rovněž bývalá deblová jednička ATP, přidal dva tituly z Roland Garros a jeden z mixu. Dohromady třináct grandslamových trofejí; některé české souhrny pracovaly s číslem deset, ale úplné oficiální profily WTA a ATP vycházejí na třináct.
Výsledek? Čtyři gemy ku jednomu v prvním setu pro Čechy, pak ztráta druhého 2:4 a rozhodující supertiebreak 10:7. Těsné, nervózní, ale vítězné. Muchová po zápase otevřeně řekla, že deblisté mají naučené kombinace a rychlost na síti, kterou singlisti jen tak nedoběhnou. Přesto je přehráli.
Ve čtvrtfinále pak přišla domácí dvojice Emma Navarrová a Tommy Paul. Tady už to vypadalo jinak: 4:1, 5:3, bez supertiebreaku, bez dramatu. „Byli jsme agresivnější a klidnější,“ popsala Muchová rozdíl mezi prvním a druhým zápasem.
Proč krátký formát nahrává singlistům
Nový formát US Open mixu je klíč k pochopení celého turnaje. Sety se hrají do čtyř gemů, rozhodující set nahrazuje supertiebreak do deseti bodů. Zápas může skončit za necelou hodinu. A právě tohle mění pravidla hry.
Tradiční deblová chemie, nacvičené signály, automatické přesuny na síti, roky společného hraní, se v krátkém formátu nestihne plně projevit. Naopak roste váha individuální kvality v prvních dvou úderech: servisu, returnu a instinktu na voleji. Přesně to, co Muchová s Menšíkem mají.
- Menšíkův servis patří k nejtvrdším na ATP Tour, v mixu funguje jako zbraň hromadného ničení; soupeřka na returnu nestíhá reagovat.
- Muchové voleje a variabilita ruky jsou v ženském tenisu výjimečné; na síti čte hru rychleji než většina singlistek.
- Agresivita od prvního bodu kompenzuje chybějící deblové automatismy; místo nacvičených kombinací tlačí oba na soupeře individuálním tlakem.
Podle nás právě tohle dělá z nového formátu mixu soutěž, kde dvojice bez společné historie, ale se špičkovým prvním úderem, mohou reálně ohrozit i zavedené deblové páry.
Co čeká Čechy v semifinále
Ve středu 27. srpna od 19:00 místního času (přibližně od 1:00 středoevropského letního času v noci na čtvrtek) nastoupí Muchová s Menšíkem v Arthur Ashe Stadium proti Mirře Andrejevové a Andreji Rubljovovi. Ruský pár si cestu do semifinále prorazil přes obhájce titulu Saru Erraniovou a Andreu Vavassoriho; žádný snadný soupeř.
Andrejevová s Rubljovem jsou podobně jako Češi primárně singlisti. Semifinále tak bude souboj dvou párů, které vsadily na individuální kvalitu místo deblové rutiny. Krátký formát znamená, že o postupu může rozhodnout jeden break, jeden supertiebreak, jeden klíčový volej.
Pro český tenis jde o výrazný moment. Kateřina Siniaková loni vyhrála wimbledonský mix, Muchová s Menšíkem teď stojí dva zápasy od titulu na US Open. Přenosy v Evropě zajišťuje Eurosport; konkrétní vysílací čas stojí za ověření v programu těsně před startem.
Růžová trička a vínové kraťasy zatím fungují. Jestli je recept opravdu v oblečení, nebo v Menšíkově servisu a Muchové ruce na síti, uvidíme v noci na čtvrtek. Jisté je jedno: tenhle pár, který se teprve učí spolu mluvit na kurtu, zatím mluví výsledky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář