Gól roku z anglické ligy? Mladý útočník skóroval patičkou, kterou musíte vidět. Komentátoři oněměli

V sobotu 22. srpna 2026, na St Andrew’s v Birminghamu, se hrálo druhé kolo nové sezony Championship. Bristol City prohrávalo, pak vedlo, pak Rio Cardines poslal centr do vápna a Dom Ballard udělal něco, co se v druhé anglické lize vidí jednou za dekádu. Stál zády k brance, míč letěl zprava, a on ho bez přípravy, bez doteku navíc, trefil patičkou do horní části branky. Brankář James Beadle neměl čas zvednout ruce. Bylo z toho 2:1 pro Bristol City, a během minut virální klip, který na síti X roztočil debatu o ceně Puskáse.
Anatomie jednoho okamžiku
Aby člověk pochopil, proč zrovna tenhle gól vyvolal takový ohlas, musí si uvědomit tři věci najednou. Ballard neměl vizuální kontakt s brankou. Zakončoval z první, tedy bez jakékoli korekce. A trajektorie míče skončila přesně tam, kam brankář fyzicky nestíhal, v horní části sítě. Kombinace těchto tří faktorů dělá z patičky něco víc než hezký gól. Dělá z ní moment, který vypadá jako náhoda, ale vyžaduje instinkt trénovaný tisíci opakováními.
Sky Sports ho okamžitě označila za časného kandidáta na gól sezony. O den později šla ještě dál a otevřela debatu, zda nejde o jednu z nejlepších patiček v celé historii EFL. The Guardian připomněl patičku Marca Matiase za Sheffield Wednesday z roku 2015, která tehdy vyhrála gól sezony v Championship, a položil otázku: může někdo ve druhém kole uzavřít anketu dřív, než vůbec pořádně začala?
Ne náhodný střelec, ale hotový zakončovatel
Tady se příběh láme. Virální góly často vstřelí hráči, jejichž jméno člověk zapomene do týdne. Ballard je jiný případ. Do Bristol City přišel v létě 2026 jako jeden z nejžádanějších útočníků třetí ligy, a důvod byl jednoduchý: v sezoně 2025/26 za Leyton Orient nastřílel 22 ligových gólů už do dubna a posbíral obě hlavní individuální ceny League One (hráč sezony i mladý hráč sezony), jak potvrdila BBC Sport při vyhlášení EFL Awards.
Jeho cesta přitom nebyla přímočará. V akademii Southamptonu strávil dvanáct let, první profesionální smlouvu podepsal v sedmnácti. Pak přišla hostování: Reading, Blackpool, Cambridge United. Typický anglický kolotoč mladého útočníka, který sbírá minuty, kde se dá. Teprve trvalý přestup do Orientu v září 2025 mu dal prostor, aby ukázal, co umí. A ukázal toho dost na to, aby si ho Bristol City vytáhlo o patro výš.
Patička proti Birminghamu tak není náhodný záblesk. Je to vizitka hráče, který přišel do Championship s jasným cílem, a ve druhém zápase dal celé soutěži vědět, že tam patří.
Gól sezony, ale které soutěže?
Kolem ocenění panuje zmatek, který stojí za vyjasnění. V anglickém fotbale neexistuje jedna společná anketa o gól roku. Premier League má vlastní Goal of the Season, EFL má vlastní. Ballardův gól tedy oficiálně kandiduje v rámci EFL, nikoli proti zásahům z Premier League.
Jenže mediální přesah funguje jinak než oficiální ankety. Po gólu trendovalo na X heslo Puskás Award, cena FIFA pro nejhezčí gól roku bez ohledu na soutěž. A právě tam, v globální virální debatě, Ballardova patička soutěží se vším. S góly z Ligy mistrů, z Premier League, z jihoamerických lig. Esteticky ten moment přeskočil hranice Championship dávno předtím, než se vůbec uzavře nominační období.
Kde si gól pustit z Česka
Samostatný klip je volně dostupný na webu Sky Sports. Sestřih celého zápasu najdete jako oficiální EFL Championship video na YouTube. Pro živé přenosy Championship ze zahraničí funguje platforma iFollow; jednorázový přístup k zápasu stojí zhruba 300 korun, měsíční video pass asi 750 korun. Podmínka: zápas nesmí být vybraný pro zahraničního vysílacího partnera, v takovém případě je stream blokovaný.
Česká stopa u Bristol City mimochodem existuje: v sezoně 2025/26 tam na hostování z Manchesteru United chytal Radek Vítek. V aktuálním ročníku už ale v kádru chybí.
Co přijde po patičce
Ballard sám po zápase řekl, že mnoho lepších gólů asi nedá. Ve stejném rozhovoru ale zdůraznil zklamání: Birmingham totiž v nastavení srovnal z penalty na konečných 2:2. Trenér Michael Skubala dodal, že jeho tým udělal dost pro výhru. Tři body to nepřineslo. Ale jednu z nejkrásnějších patiček v historii EFL ano.
Sezona má ještě 44 kol. Ballard má čas přidat góly, které rozhodnou zápasy. Ten z Birminghamu ale rozhodl něco jiného: že Championship má útočníka, na kterého se vyplatí dívat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner