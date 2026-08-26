Ušlápnutého outsidera jsem sbalila natruc. Dneska bych ho nevyměnila

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Seděla jsem v kuchyni a čekala. Zase. Bylo skoro jedenáct večer a Marek stál někde v garáži s klukama a ladil motor. Nebo seděl v hospodě. Nebo prostě někde, kde jsem já nebyla. Poslala jsem mu tři zprávy, na žádnou neodpověděl. Telefon jsem položila na stůl displejem dolů, abych na něj pořád nekoukala.
Venku hučely motorky. Marek miloval ten zvuk, říkal, že je to svoboda. Pro mě to byla spíš připomínka, že zase odjel a já nevím, kdy se vrátí. Byla jsem s ním dva roky a celou tu dobu jsem se cítila jako náhradní plán. Když měl volno, šel s partou na motorku. Když chtěl intimnosti, přišel domů.
Kamarádky mi záviděly. „Ty máš ale chlapa,“ říkaly, když viděly fotky z výletů, které jsem většinou fotila sama, protože on byl vepředu s klukama. „Takový drsňák, to je prostě muž.“ Jenže ony neviděly, jak vypadají večery, kdy sedím sama a čekám na zprávu, která nepřijde.
Rozhodla jsem se, že mu to vrátím
Pak přišel ten pátek. Marek mi ráno napsal, že večer jedou na sraz a vrátí se až v neděli. Ani se neptal, jestli mám nějaké plány. Prostě mi to oznámil. Něco ve mně cvaklo. Ne vzteky, spíš takovou studenou rozhodností. Chtěla jsem mu ukázat, že taky můžu být někde jinde. Že taky můžu mít svůj život.
Oblékla jsem si černé šaty, které jsem normálně nosila jen na oslavy, a šla s kamarádkami do klubu. Neměla jsem žádný plán. Jen jsem chtěla něco udělat. Cítit se živá. Dokázat si, že nejsem jenom ta holka, co čeká doma.
A pak jsem ho uviděla.
Stál u baru sám, v kostkované košili a džínách, které vypadaly, že je nosí už pět let. Brýle, kulatý obličej, trochu bříško. Vypadal jako někdo, kdo sem nepatří. Kamarádky si ho všimly taky. „Ten vypadá, že se sem zatoulal z knihovny,“ zasmála se Lenka.
Možná to bylo natruc. Možná jsem chtěla dokázat, že můžu taky někoho sbalit. Možná jsem jen chtěla, aby mě někdo viděl. Došla jsem k němu a řekla jsem první věc, co mě napadla: „Vypadáš, že bys byl radši doma.“
Podíval se na mě překvapeně, pak se usmál. „Jsem tady kvůli kamarádovi. Jeho narozeniny. Ale máš pravdu, radši bych byl doma.“
Holky se mi smály, já jsem se ale rozhodla jinak
Jmenoval se David. Pracoval v IT, bydlel sám, měl kočku jménem Pixel. Nebyl typ, kterého bych si normálně všimla. Nebyl ani typ, kterého by si všimla kterákoli z mých kamarádek. Když jsem holkám řekla, že jsem si s ním vyměnila číslo, Lenka se zasmála. „Ty si děláš srandu. To je přece jen taková pomsta Markovi, ne?“
Možná to tak začalo. Ale pak mi David napsal. Ne po třech dnech, ne s nějakou hloupou poznámkou. Napsal mi druhý den ráno: „Díky za včerejšek. Bylo fajn si s někým normálně popovídat.“ Žádné hry, žádné čekání. Prostě upřímnost.
Marek se vrátil v neděli večer, unavený a špinavý. Ani se neptal, co jsem dělala. Jen se osprchoval a svalil se do postele. Já jsem ležela vedle něj a psala si s Davidem o kočkách a o tom, jestli je lepší Star Wars nebo Star Trek. Poprvé za dlouho jsem se necítila sama.
Začala jsem se s Davidem vídat. Tajně, protože jsem pořád byla s Markem. Věděla jsem, že je to špatně, ale nemohla jsem přestat. S Davidem bylo všechno jinak. Nebyl drsný, nebyl cool. Byl… přítomný. Když jsme se viděli, koukal na mě, ne na telefon. Ptal se, jak jsem prožila den. Pamatoval si věci, které jsem mu řekla před týdnem.
Kamarádky mi říkaly, že jsem se zbláznila
Po měsíci jsem to řekla Lence. Seděly jsme v kavárně a já jsem jí ukázala fotku Davida. Podívala se na ni a pak na mě. „Ty to myslíš vážně? Ty s ním opravdu něco máš?“
Přikývla jsem. Čekala jsem, že se bude smát, ale ona vypadala spíš znepokojeně. „Hele, chápu, že Marek je vůl. Ale tohle? To je přece jen… nevím. Vypadá jako někdo, koho by sis nikdy nevybrala.“
Měla pravdu. David nebyl typ, kterého bych si vybrala. Nebyl typ, po kterém by se holky otáčely na ulici. Ale byl typ, se kterým jsem si mohla povídat a cítila jsem, že poslouchá, co říkám. A to bylo něco, co jsem s Markem nikdy neměla.
Pak přišel moment, kdy jsem musela rozhodnout. Marek plánoval velký výlet na motorce, chtěl, abych jela s ním. David mě zval na víkend na chatu, kde chtěl být jen s knihou a se mnou. Dva světy. Dvě možnosti.
Rozhodla jsem se pro toho, kdo mě bral vážně
Řekla jsem Markovi, že je konec. Nečekal to. Myslel si, že jsem spokojená, že mi stačí být jeho přítelkyní, i když jsem byla spíš dekorací. Zeptal se, jestli je tam někdo jiný. Řekla jsem pravdu.
Ukázala jsem mu fotku Davida. Díval se na ni dlouho, pak se zasmál. „Tohohle jsi si vybrala místo mě? Vážně?“
Přikývla jsem. „Jo. Protože on si mě vybral taky.“
Marek odešel a já jsem čekala, že budu litovat. Že si uvědomím, co jsem ztratila. Ale místo toho jsem cítila úlevu. Poprvé za dva roky jsem se necítila jako někdo, kdo čeká.
Holky to nepochopily, ale já ano
Kamarádky to nechápaly. Ptaly se mě, jestli jsem v pohodě, jestli nepotřebuju pomoct. Jako bych udělala chybu. Jako bych si vybrala špatně.
Ale já jsem věděla, že ne. S Davidem jsem nebyla ta cool holka s drsným přítelem. Byla jsem prostě já. Mohla jsem být unavená, mohla jsem být nudná, mohla jsem být smutná. A on se mnou zůstal. Ne proto, že jsem vypadala dobře na fotkách. Ale proto, že jsem byla já.
Dneska jsme spolu tři roky. David pořád není typ, kterého by si holky všimly na ulici. Pořád nosí kostkované košile a pořád má bříško. Ale je to muž, který si pamatuje, jak piju kávu. Který mi drží ruku, když je mi špatně. Který se ptá, jak se mám, a opravdu chce slyšet odpověď.
Někdy si vzpomenu na Marka. Na ten pocit, když jsem s ním byla a všichni nám záviděli. Ale pak si vzpomenu na ty večery, kdy jsem seděla sama a čekala. A jsem ráda, že jsem si vybrala muže, se kterým nemusím čekat. Se kterým můžu prostě být.
Možná jsem ho sbalila natruc. Možná to začalo jako pomsta. Ale dneska vím, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělala. Protože jsem si nevybrala podle toho, co si myslí ostatní. Vybrala jsem si podle toho, jak se cítím. A to je rozdíl, který může změnit život.
pozn. redakce: Tento příběh vychází ze skutečné události. Použité fotografie a videa mají pouze ilustrační charakter. Zažili jste něco podobného? Pošlete nám prosím svůj příběh do redakce.
Zdroje článku: fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná