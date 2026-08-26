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Pohádka o princezně Lojzičce, která neuměla šeptat, a proto probudila spící horu

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Za třemi zelenými kopci a jedním modrým jezerem stálo království Tichomíř.
Pohádka o princezně Lojzičce, která neuměla šeptat, a proto probudila spící horu

Pohádka o princezně Lojzičce, která neuměla šeptat, a proto probudila spící horu

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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Pohádky bez konce
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